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Ольга Бузова опять засветила «мягкое место» на красной дорожке

Новоиспеченная российская артистка Ольга Бузова в очередной раз засветила свое «мягкое место» на красной дорожке. По мнению пользователей Сети, исполнительница таким способом хочет привлечь к своей персоне внимание сильной половины планеты.

Ольга Бузова опять засветила «мягкое место» на красной дорожке

Вчера, 3 апреля, в городе, расположенном на побережье Персидского залива, состоялся музыкальный фестиваль «Жара», в котором приняли участие российские исполнители, в числе которых оказались Григорий Лепс, Рита Дакота, Егор Крид, Maruv и многие другие. Конечно, и в этот раз не обошлось без восходящей певицы Ольги Бузовой, появление которой на красной дорожке с нетерпением ждали папарацци.

Стоит отметить, что появилась 33-летняя звезда на мероприятии в Дубае довольно эффектно. Для фестиваля «Жара» Ольга выбрала почти прозрачное платье черного цвета и босоножки на высоком каблуке в тон наряду. Видеороликом с красной дорожки Бузова тут же поделилась у себя на страничке в Instagram.

Ольга Бузова опять засветила «мягкое место» на красной дорожке

Меньше чем за сутки ролик, на котором поющая телеведущая опять светит своим «мягким местом», набрал почти два миллиона просмотров и огромнейшее количество комментариев. По словам подписчиков, Бузовой очень идет наряд, однако в таком виде на нее явно не обратит внимания по-настоящему достойный мужчина.

«Бузова, платье шикарное, но задумайся только, ты точно хочешь встретить того самого или все-таки..?», «Оль, а нельзя было выбрать нормальное платье? Нужно только своим мягким местом повсюду светить?» - продолжают писать в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:15

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