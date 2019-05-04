Ольга Бузова опять засветила «мягкое место» на красной дорожке

«Бузова, платье шикарное, но задумайся только, ты точно хочешь встретить того самого или все-таки..?», «Оль, а нельзя было выбрать нормальное платье? Нужно только своим мягким местом повсюду светить?» - продолжают писать в Сети.



Вчера, 3 апреля, в городе, расположенном на побережье Персидского залива, состоялся музыкальный фестиваль «Жара», в котором приняли участие российские исполнители, в числе которых оказались Григорий Лепс, Рита Дакота, Егор Крид, Maruv и многие другие. Конечно, и в этот раз не обошлось без восходящей певицы Ольги Бузовой, появление которой на красной дорожке с нетерпением ждали папарацци.Стоит отметить, что появилась 33-летняя звезда на мероприятии в Дубае довольно эффектно. Для фестиваля «Жара» Ольга выбрала почти прозрачное платье черного цвета и босоножки на высоком каблуке в тон наряду. Видеороликом с красной дорожки Бузова тут же поделилась у себя на страничке в Instagram.Меньше чем за сутки ролик, на котором поющая телеведущая опять светит своим «мягким местом», набрал почти два миллиона просмотров и огромнейшее количество комментариев. По словам подписчиков, Бузовой очень идет наряд, однако в таком виде на нее явно не обратит внимания по-настоящему достойный мужчина.