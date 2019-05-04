Анна Седокова поблагодарила тайного возлюбленного и показала подаренный им букет роз

Поклонники заметили, что почти одновременно в Instagram Анны Седоковой появилась адресованная таинственному поклоннику публикация и видео с благодарностями за подаренный букет. Певица провела сравнение между “острым ножевым” и душевной раной, назвав людей, которым она бы не доверила свою жизнь. Как отметила артистка, лишь один человек станет накладывать жгуты, рвать на себе одежду и обеззараживать рану. Остальные люди будут бежать за помощью, паниковать или стоять без дела. Седокова поблагодарила неизвестного воздыхателя, что он делает что-нибудь, даже не разбираясь в ситуации. Знаменитость отметила, что ее раны вскоре заживут, а публика станет говорить про фотошоп.Вскоре в режиме Stories артистка показала букет белых роз и бутылку спиртного, которую ей подарил таинственный возлюбленный. Анна Седокова поблагодарила за внимание и назвала тайного поклонника “классным”.