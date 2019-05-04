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Анна Седокова поблагодарила тайного возлюбленного и показала подаренный им букет роз

На своей странице в сети Instagram певица Анна Седокова рассказала, с кем бы она не хотела оказаться рядом. Артистка поблагодарила тайного поклонника за то, что он “не такой”, и показала букет от него в режиме Stories.
Анна Седокова поблагодарила тайного возлюбленного и показала подаренный им букет роз

Поклонники заметили, что почти одновременно в Instagram Анны Седоковой появилась адресованная таинственному поклоннику публикация и видео с благодарностями за подаренный букет. Певица провела сравнение между “острым ножевым” и душевной раной, назвав людей, которым она бы не доверила свою жизнь. Как отметила артистка, лишь один человек станет накладывать жгуты, рвать на себе одежду и обеззараживать рану. Остальные люди будут бежать за помощью, паниковать или стоять без дела. Седокова поблагодарила неизвестного воздыхателя, что он делает что-нибудь, даже не разбираясь в ситуации. Знаменитость отметила, что ее раны вскоре заживут, а публика станет говорить про фотошоп.
Анна Седокова поблагодарила тайного возлюбленного и показала подаренный им букет роз

Вскоре в режиме Stories артистка показала букет белых роз и бутылку спиртного, которую ей подарил таинственный возлюбленный. Анна Седокова поблагодарила за внимание и назвала тайного поклонника “классным”.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:00

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