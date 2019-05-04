Ксения Бородина раскритиковала работающих в эскорте в Дубае русских девушек





Ксения Бородина вместе с семьёй отправилась отдохнуть в Дубай, ведь об этом её давно просила младшая дочь Теона. Во время посещения одного из местных ночных клубов звезда «Дома-2» случайно столкнулась с девушкой из России, которая, как оказалось, работает в эскорте. Позже знаменитая ведущая высказала своё негодование по этому поводу в Instagram, раскритиковав таких личностей, которые позорят своим поведением целую страну.Со слов Ксении Бородиной, она не понимает, почему молодые, привлекательные и часто талантливые девушки опускаются до такого уровня и продают своё тело за деньги, позоря родную страну, из которой приехали.