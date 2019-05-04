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Ксения Бородина раскритиковала работающих в эскорте в Дубае русских девушек

Известная ведущая Ксения Бородина жёстко раскритиковала в Сети работающих в эскорте в Дубае русских девушек. Со слов звезды, именно такие личности позорят не только свои семьи, но и всю страну.

Ксения Бородина раскритиковала работающих в эскорте в Дубае русских девушек


Ксения Бородина вместе с семьёй отправилась отдохнуть в Дубай, ведь об этом её давно просила младшая дочь Теона. Во время посещения одного из местных ночных клубов звезда «Дома-2» случайно столкнулась с девушкой из России, которая, как оказалось, работает в эскорте. Позже знаменитая ведущая высказала своё негодование по этому поводу в Instagram, раскритиковав таких личностей, которые позорят своим поведением целую страну.

Ксения Бородина раскритиковала работающих в эскорте в Дубае русских девушек


Со слов Ксении Бородиной, она не понимает, почему молодые, привлекательные и часто талантливые девушки опускаются до такого уровня и продают своё тело за деньги, позоря родную страну, из которой приехали.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:10

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