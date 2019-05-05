Верка Сердючка готовится к выступлению на «Евровидении-2019»

Об этом Андрей Данилко сообщил на своей странице в Instagram. Судя по всему, Верка Сердючка «активно» готовится к своему выступлению на «Евровидении-2019». Украинский исполнитель разместил забавное видео, на котором он в черном костюме и с фирменной звездой в качестве головного убора едет на велосипеде, а его мать бежит сзади и пытается догнать. Родительница одета в белые колготки и балетки, при этом они оба активно комментируют происходящее и смеются. Андрей Данилко написал, что видео записано в перерыве между съемками, но не уточнил, какими конкретно. Поклонники предположили, что певец готовит новый клип в преддверии международного песенного конкурса. Там Верка Сердючка выступит с собственным кавером на песню «Тоу», выигравшую в прошлом году.Напомним, в рамках «Евровидения-2019» будут выступать не только конкурсанты, представляющие разные страны, но и другие артисты. В этом году кроме Верки Сердючки в их числе оказались: Кончита Вурст, а также Гали Атари и Dana International, выигравшие в 1979 и 1998 годах соответственно. Кроме них в мероприятии примет участие актриса Галь Гадот, известная зрителям по фильмам «Чудо-женщина» и «Форсаж».