АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Лечение рака может провоцировать развитие сердечной недостаточности
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Верка Сердючка готовится к выступлению на «Евровидении-2019»

Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, примет участие в «Евровидении-2019». Украинский исполнитель сейчас находится в Копенгагене и готовится к своему внеконкурсному выступлению на данном музыкальном шоу.
Верка Сердючка готовится к выступлению на «Евровидении-2019»

Об этом Андрей Данилко сообщил на своей странице в Instagram. Судя по всему, Верка Сердючка «активно» готовится к своему выступлению на «Евровидении-2019». Украинский исполнитель разместил забавное видео, на котором он в черном костюме и с фирменной звездой в качестве головного убора едет на велосипеде, а его мать бежит сзади и пытается догнать. Родительница одета в белые колготки и балетки, при этом они оба активно комментируют происходящее и смеются. Андрей Данилко написал, что видео записано в перерыве между съемками, но не уточнил, какими конкретно. Поклонники предположили, что певец готовит новый клип в преддверии международного песенного конкурса. Там Верка Сердючка выступит с собственным кавером на песню «Тоу», выигравшую в прошлом году.

Напомним, в рамках «Евровидения-2019» будут выступать не только конкурсанты, представляющие разные страны, но и другие артисты. В этом году кроме Верки Сердючки в их числе оказались: Кончита Вурст, а также Гали Атари и Dana International, выигравшие в 1979 и 1998 годах соответственно. Кроме них в мероприятии примет участие актриса Галь Гадот, известная зрителям по фильмам «Чудо-женщина» и «Форсаж».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты провели сравнение смартфонов с
Верка Сердючка готовится к выступлению
Ученые «прогнали» антиматерию для
Новое поколение BMW M135i получит
В США на торги выставят оригинальный
Новосибирские ученые смогли обнаружить
Сергей Нетиевский: «Уральские пельмени»
Ученые доказали возникновение чувства
Максим Галкин вынужденно провел майские
HTC и Apple подвергли критике за
Эксперты назвали ТОП-5 скопированных
Эксперты рассказали о проблемах с
“Привет от целлюлитных”: Наталья Рудова
Учёные узнали о влиянии психического
Анастасия Трегубова в честь рождения
Microsoft создала VR-контроллер для
Ольга Бузова показала "шерстяные" ноги
Мода на натуральность: Как
Гибрид Toyota Prius Prime 2020 получит
Алле Пугачевой приснилась судьба
После интервью с Ольгой Бузовой Ксения
Соединение генитального и орального
Крис Браун восхитился откровенным
Егор Крид потребовал от организаторов
Скотленд-Ярд не будет заводить дело
«Теща бывшей не бывает»: Максим
Ксения Бородина боится полного
На дне Баренцева моря найден большой
Фоловеры шокированы состоянием комнаты
Razer выпустила эксклюзивную
Просмотреть все новости