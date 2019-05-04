Ксения Бородина набросилась с оскорблениями на папарацци

«Просто это показывает дешевизну вашу, ты хоть и в дорогом отеле, но цена тебе 3 копейки!» - подчеркнула телеведущая реалити-шоу «Дом-2».





Ни для кого не является секретом, что сейчас Бородина наслаждается долгожданным отпуском, который она с семейством решила провести на побережье Персидского залива. Впрочем, отказываться от социальных сетей Ксения не стала и каждый день продолжает радовать преданных поклонников яркими фотографиями, видеороликами и Stories.Считанные часы назад в Сети появились снимки, на которых Ксения в черном купальнике идет на пляж. Чуть позже выяснилось, что эти фотографии сделали и распространили женщины, которые проживают в том же отеле, что и звезда «Дома-2».Поклонники поспешили поинтересоваться у Бородиной, кто это сделал, по всей видимости, желая заступиться за свою любимицу. Однако Ксения отказалась давать ссылки папарацци, которые буквально, по ее словам, преследовали ее на отдыхе.Несмотря на то, что Бородина все-таки внесла тех самых фотографов в черный список, она не ограничилась этим. Знаменитость накинулась на женщин с оскорблениями и даже, последовав их примеру, опубликовала в Instagram их фотографии с пляжа.