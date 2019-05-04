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Иосиф Оганесян на новом видео голышом в ванной массировал ступни Саши Черно

Участник скандального проекта «Дом-2» Иосиф Оганесян на новом видео голышом в ванной массировал ступни Саше Черно. Именно это видео девушка решила опубликовать в разделе Stories на своей странице в Instagram.

Иосиф Оганесян на новом видео голышом в ванной массировал ступни Саши Черно


Саша Черно и Иосиф Оганесян на днях просто шокировали публику чрезмерной откровенностью и раскованностью. Проектантка выложила у себя в микроблоге ролик, на котором супруг голышом в ванной массировал ей ступни. В это время интимное место Иосифа Оганесяна прикрывала лишь густая пена, которую девушка решила смахнуть собственной ногой.

Иосиф Оганесян на новом видео голышом в ванной массировал ступни Саши Черно


Подписчики и хейтеры Саши Черно тут же отреагировали на ролик, отметив, что супруги совсем потеряли чувство стыда и такта, ведь такие кадры не должны появляться в соцсетях, как и любые другие моменты, касающиеся их интимной жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:37

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