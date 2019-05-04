Смартфон Realme X с выдвижной камерой «засветился» на видео в YouTube





Его разместили на канале Ben's Gadget Reviews. Видео было посвящено новому ноутбуку Chuwi Aerobook, а не смартфону Realme X. Несмотря на это, новинка несколько раз попала в кадр и можно издалека рассмотреть дизайн ее задней панели. Сам телефон имеет градиентный сине-черный рисунок и двойную основную камеру. Изначально может показаться, что она тройная, но это не так. Разработчики объединили два кристалла и вспышку в один блок, поэтому с первого взгляда можно ошибиться. Также на задней части смартфона нет дактилоскопического датчика для сканирования отпечатков пальцев, он должен располагаться под экраном устройства.Напомним, совсем недавно стали доступны технические характеристики Realme X. Устройство получит 8-ядерный процессор Snapdragon 730, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Новинка будет иметь 6,5-дюймовый экран и 48-мегапиксельную камеру. Обеспечивать энергией эти комплектующие призван аккумулятор на 3680 мАч. Смартфон должен иметь две версии: обычную и Pro. Вторая будет отличаться более мощным процессором Snapdragon 855 и ценником в 385 долларов, тогда как младшую модель оценивают в 340 долларов. Предполагаемая дата анонса устройства – 15 мая.