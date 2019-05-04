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Смартфон Realme X с выдвижной камерой «засветился» на видео в YouTube

Уже совсем скоро должен состояться анонс нового смартфона Realme X с выдвижной фронтальной камерой. Новинка случайно «засветилась» на видео в YouTube, но это был обзор на совершенно другое устройство – ноутбук.
Смартфон Realme X с выдвижной камерой «засветился» на видео в YouTube

Его разместили на канале Ben's Gadget Reviews. Видео было посвящено новому ноутбуку Chuwi Aerobook, а не смартфону Realme X. Несмотря на это, новинка несколько раз попала в кадр и можно издалека рассмотреть дизайн ее задней панели. Сам телефон имеет градиентный сине-черный рисунок и двойную основную камеру. Изначально может показаться, что она тройная, но это не так. Разработчики объединили два кристалла и вспышку в один блок, поэтому с первого взгляда можно ошибиться. Также на задней части смартфона нет дактилоскопического датчика для сканирования отпечатков пальцев, он должен располагаться под экраном устройства.
Смартфон Realme X с выдвижной камерой «засветился» на видео в YouTube

Напомним, совсем недавно стали доступны технические характеристики Realme X. Устройство получит 8-ядерный процессор Snapdragon 730, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Новинка будет иметь 6,5-дюймовый экран и 48-мегапиксельную камеру. Обеспечивать энергией эти комплектующие призван аккумулятор на 3680 мАч. Смартфон должен иметь две версии: обычную и Pro. Вторая будет отличаться более мощным процессором Snapdragon 855 и ценником в 385 долларов, тогда как младшую модель оценивают в 340 долларов. Предполагаемая дата анонса устройства – 15 мая.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:06

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