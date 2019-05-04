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«Дом-2» переполнен накаченными парнями, желающими ухаживаний от девушек

Телепроект «Дом-2» просто переполнен накаченными парнями, которые хотят, чтобы ухаживали за ними, считают зрители. В последнее время на телестройке появляются представители мужского пола, не желающие совершать какие-либо подвиги ради женского внимания.

«Дом-2» переполнен накаченными парнями, желающими ухаживаний от девушек


Зрители популярного реалити-шоу «Дом-2» пришли к выводу, что проект уже просто переполнен накаченными парнями, не желающими проявлять себя по отношению к девушкам. Приходящие на телестройку молодые люди показывают, что любят себя и хотят, чтобы то же самое к ним чувствовали окружающие, предпочитая наблюдать за тем, как местные девушки добиваются их расположения.

«Дом-2» переполнен накаченными парнями, желающими ухаживаний от девушек


В Сети зрители обсуждают также и то, что на «Доме-2» не помешало бы наличие хотя бы нескольких представителей кавказской национальности, ведь эти мужчины известны своим горячим нравом и умением ухаживать за женщинами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:21

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