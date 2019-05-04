«Дом-2» переполнен накаченными парнями, желающими ухаживаний от девушек





Зрители популярного реалити-шоу «Дом-2» пришли к выводу, что проект уже просто переполнен накаченными парнями, не желающими проявлять себя по отношению к девушкам. Приходящие на телестройку молодые люди показывают, что любят себя и хотят, чтобы то же самое к ним чувствовали окружающие, предпочитая наблюдать за тем, как местные девушки добиваются их расположения.В Сети зрители обсуждают также и то, что на «Доме-2» не помешало бы наличие хотя бы нескольких представителей кавказской национальности, ведь эти мужчины известны своим горячим нравом и умением ухаживать за женщинами.