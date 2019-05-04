Ирина Агибалова хочет за свой особняк более 16 миллионов рублей





Ирина Агибалова уже давно пытается продать свой огромный особняк, в котором сейчас живёт только с мужем. Именно это и стало причиной такого решения, ведь без детей в доме стало пусто и тихо, а большинство комнат просто закрыты из-за ненадобности. Фанаты не исключают, что после продажи недвижимости в России супруги улетят на Кипр на ПМЖ, как это уже сделала Маргарита Марсо, но сама Ирина Агибалова пока не подтверждает данный факт.Кроме того, Агибалова дала чётко понять, что хочет за свой особняк более 16 миллионов рублей. Именно так она ответила на предложение одного из комментаторов найти покупателей за эту цену уже хоть завтра. Со слов женщины, на соседней с ней улице продают дом в несколько раз меньше и скромнее как раз за озвученную стоимость, куда и посоветовала отправиться за более низким ценником.