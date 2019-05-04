«На последние деньги»: Станислав Садальский купил Татьяне Васильевой пальто

Об этом Станислав Садальский рассказал на своей странице в Instagram. Актер с Татьяной Васильевой в выходные решил пройтись по магазином и выбрать новую одежду. Артисту захотелось сделать коллеге приятно, и он купил ей привлекательное пальто, расписанное цветами. Звезда пожаловался на то, что потратил на подобный подарок последние деньги. Безденежье, констатирует актер, вещь непростая, особенно если речь идет о публичном признании. Все это он описал в свойственной себе юмористической манере и закончил так: «Работы нет, денег почти нет… заставила купить».Поклонники Станислава Садальского оценили эту шутку и отметили, что пальто, подаренное Татьяне Васильевой, действительно стоит потраченных на него средств, так как оно выглядит потрясающе. Подписчики актера назвали его настоящим другом и человеком, на которого можно положиться. Они пожелали тандему артистов долгих лет творческой деятельности.Напомним, недавно Станислав Садальский прокомментировал скандал вокруг шоу «Голос. Дети». По словам знаменитости, он совершенно не удивился тому, что дочь Алсу стала победительницей и заработала 1 млн рублей.