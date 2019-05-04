«Нам подвластен этот мир»: Анна Семенович призывает женщин любить себя

В личном аккаунте в Instagram звезды появился яркий снимок. В кадре Анна Семенович позирует в черном боди, белом пиджаке и шляпке. Образ артистки дополняют босоножки на высоком каблуке. Бывшая участница женского коллектива «Блестящие» написала в комментарии, что каждое утро ее подписчицам следует подходить к зеркалу и заниматься аутотренингом: «Я восхитительная, красивая, шикарная женщина». По словам певицы, этот метод действует, если «мантру» произносить регулярно и любить себя, мир, излучая «любовь и счастье».«Вперед, мои Богини, нам подвластен этот мир», - завершила свой мотивационный пост Анна Семенович. Всего за несколько часов свои «лайки» под публикацией кумира оставили более 50 тысяч поклонников. Представительницы прекрасного пола, активно следящие за Instagram-деятельностью знаменитости, поблагодарили актрису за ценные рекомендации, обращая внимание на пользу самонаставлений.