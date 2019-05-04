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Супруга Андрея Чуева увлеклась танцами на пилоне

Супруга экс-участника проекта «Дом-2» Андрея Чуева увлеклась танцами на пилоне, что уже продемонстрировала подписчикам в Instagram. Виктория Морозова показала фолловерам несколько довольно сложных движений, но выглядело это очень грациозно и красиво, считают пользователи.

Супруга Андрея Чуева увлеклась танцами на пилоне


Супруга Андрея Чуева на днях похвасталась фолловерам в Instagram тем, что на занятиях с тренером ей удаётся проработать все группы мышц и особенно пятую точку. Виктория Морозова наглядно показала на новом видео в Сети то, как проходит её тренировка, а также призналась, что увлеклась танцами на пилоне. Несколько сложных движений жена Андрея Чуева выполнила уже в конце ролика, чем вызвала массу восторга у фанатов.

Супруга Андрея Чуева увлеклась танцами на пилоне


В комментариях под постом многие сразу же вспомнили попытки другой экс-участницы «Дома-2» Виктории Романец выглядеть привлекательно на пилоне, но у девушки, считают фанаты, ничего так и не получилось в отличие от Морозовой. Супруга Андрея Чуева очень грациозно и плавно выполнила каждое движение, доказав, что ей действительно нравится этим заниматься.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:49

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