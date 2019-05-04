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Компания Samsung создает «идеальный» безрамочный смартфон

Компания Samsung заявила о том, что создает собственный «идеальный» безрамочный смартфон, способный полностью изменить представления пользователей о подобных гаджетах. Устройство должно иметь большой экран без рамок, отверстий и выдвижных модулей для фронтальной камеры.
Компания Samsung создает «идеальный» безрамочный смартфон

Об этом заявил один из вице-президентов компании Samsung. По его словам, тот путь, что выбрали другие представители рынка, им не подходит. Южнокорейский бренд не хочет идти в направлении вырезов в экране или выдвижных модулей для фронтальной камеры, поэтому уже сейчас разрабатывает свой «идеальный» безрамочный смартфон. В настоящий момент рассматривается несколько технологий, способных обеспечить устройству экран без границ, при этом не снижая его функциональности.

Одним из вариантов является создание стекла, способного становиться более прозрачным в момент работы фронтальной камеры, а затем возвращаться в обычное состояние. Это позволит не только разместить кристалл под дисплеем, но и добавить много новых функций и возможностей для такого смартфона.

Компания Samsung незадолго до выхода флагманской линейки Galaxy S10 говорила о подобных планах, но уже тогда было понятно, что это не близкая перспектива. Несмотря на это, бренд продолжает разрабатывать безрамочный смартфон, отказываясь от отверстий и выдвижных модулей, передает издание «Слово и Дело» .



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:57

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