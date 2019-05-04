Александра Шева показала результат своих упорных тренировок в зале





Александра Шева давно покинула телепроект «Дом-2», после которого решительно настроилась на кардинальные перемены в жизни. Касается это не только внешнего вида, но и образа жизни. Так, на днях девушка уже показала результат упорных тренировок в зале, который она практически не покидает, а ещё добавила, что хоть и довольна собой, но это только начало длинного пути к совершенству.Фанаты в Instagram заметили, что Шева действительно стала стройнее, но не все порадовались за экс-участницу «Дома-2». В комментариях под публикацией некоторые назвали худобу знаменитости болезненной, заявив, что раньше она выглядела куда лучше.