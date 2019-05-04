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Александра Шева показала результат своих упорных тренировок в зале

Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2» Александра Шева показала результат своих упорных тренировок в зале. Оказалось, что девушка всерьёз занялась собственным телом и уже гордится первыми успехами, но останавливаться на данном этапе не собирается и хочет продолжать совершенствоваться.

Александра Шева показала результат своих упорных тренировок в зале


Александра Шева давно покинула телепроект «Дом-2», после которого решительно настроилась на кардинальные перемены в жизни. Касается это не только внешнего вида, но и образа жизни. Так, на днях девушка уже показала результат упорных тренировок в зале, который она практически не покидает, а ещё добавила, что хоть и довольна собой, но это только начало длинного пути к совершенству.

Александра Шева показала результат своих упорных тренировок в зале


Фанаты в Instagram заметили, что Шева действительно стала стройнее, но не все порадовались за экс-участницу «Дома-2». В комментариях под публикацией некоторые назвали худобу знаменитости болезненной, заявив, что раньше она выглядела куда лучше.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:39

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