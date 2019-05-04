Звезда сериала “Теория Большого взрыва” Джонни Галэки готовится стать отцом

Большую известность 44-летний Джонни Галэки получил по роли Леонарда Хофстедтера в ситкоме “Теория Большого взрыва”. Во время съемок он встречался с Кейли Куоко, а спустя два года отношений пара решила остаться друзьями. В период 2012-2014 годов Галэки встречался с актрисой Келли Гарнер, а новой избранницей актера стала 21-летняя Элейна Мейер. Пара не оформила отношения официально, но заявила о скором пополнении в семье.Как отметил Галэки в Instagram, для них это известие стало невероятно радостным, и они сейчас находятся на седьмом небе от счастья. При этом актер попросил не вмешиваться в их личную жизнь и уважать конфиденциальность в праздничное время.