Sharp разрабатывает игровой складной смартфон с 8-ядерным процессором
Компания Sharp решила не отставать от других представителей рынка и тоже собирается выпустить смартфон с гибким экраном. Складная игровая новинка должна получить 8-ядерный процессор Snapdragon 855 и тройную основную камеру.
Безымянный смартфон Sharp показали на качественном рендере, демонстрирующем внешний вид устройства. Игровая новинка имеет широкую прямоугольную форму в раскрытом состоянии, в котором она выглядит очень длинной и чем-то напоминает джойстик будущего. Задняя панель устройства выполнена из металла, и на одной из ее частей расположится тройная основная камера. Модель выглядит очень футуристично, поэтому к выходу может получить более простой и понятный пользователю дизайн.
Технические характеристики игрового безымянного смартфона Sharp не оставляют сомнений, для чего это устройство создается. Оно получит мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 855, а также 8-12 ГБ ОЗУ и 256-512 ГБ встроенной памяти в зависимости от версии. Новинка должна иметь 12-мегапиксельную фронтальную камеру, технологию распознавания лиц и NFC-чип для бесконтактных платежей.
Учитывая подобные амбиции Sharp, их новый складной смартфон будет относиться к самому дорогому сегменту. Эксперты отмечают, что Samsung Galaxy Fold, имеющий гибкий экран, стоит от 1500 долларов, поэтому данная новинка должна иметь еще более высокий ценник, но все будет зависеть от того, когда она выйдет на рынок.
Безымянный смартфон Sharp показали на качественном рендере, демонстрирующем внешний вид устройства. Игровая новинка имеет широкую прямоугольную форму в раскрытом состоянии, в котором она выглядит очень длинной и чем-то напоминает джойстик будущего. Задняя панель устройства выполнена из металла, и на одной из ее частей расположится тройная основная камера. Модель выглядит очень футуристично, поэтому к выходу может получить более простой и понятный пользователю дизайн.
Технические характеристики игрового безымянного смартфона Sharp не оставляют сомнений, для чего это устройство создается. Оно получит мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 855, а также 8-12 ГБ ОЗУ и 256-512 ГБ встроенной памяти в зависимости от версии. Новинка должна иметь 12-мегапиксельную фронтальную камеру, технологию распознавания лиц и NFC-чип для бесконтактных платежей.
Учитывая подобные амбиции Sharp, их новый складной смартфон будет относиться к самому дорогому сегменту. Эксперты отмечают, что Samsung Galaxy Fold, имеющий гибкий экран, стоит от 1500 долларов, поэтому данная новинка должна иметь еще более высокий ценник, но все будет зависеть от того, когда она выйдет на рынок.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:16