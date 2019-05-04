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Ученые: Лечение рака может провоцировать развитие сердечной недостаточности
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Ученые: Лечение рака может провоцировать развитие сердечной недостаточности

Новое исследование рака молочной железы выявило необходимость заботиться о здоровье сердца. Согласно сведениям, представленным на научном конгрессе Европейского общества кардиологов EuroHeartCare 2019, многие врачи не рассказывают больным раком о риске кардиотоксичности лечения.
Ученые: Лечение рака может провоцировать развитие сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность, вызванная лечением рака, может возникнуть спустя 20 лет после процедур. В зависимости от типа химиотерапии и лучевой терапии у 1-25% больных раком может развиться сердечная недостаточность. Представленные учеными из университета Флиндерса в Австралии данные говорят о том, что риск также возрастает из-за курения и ожирения. Лучший контроль здоровья сердца и постоянные обследования помогут предотвратить или уменьшить негативное влияние кардиотоксичности. Исследователи изучили медицинские записи 46 случайно выбранных больных раком с кардиотоксичностью, которые посещали одну из трех больниц в период между 1979 и 2015 годами. Только 11% были направлены к кардиологу до химиотерапии, и менее половины - после лечение рака. Почти 40% имели избыточный вес или ожирение, 41% оказались нынешними или бывшими курильщиками, а 48% имели гипертонию и 26% - диабет.


Рекомендуется сообщать пациентам о рисках для сердца перед началом лечения рака, а также оказать помощь в отказе от курения, убеждении питаться здоровой пищей, занятии спортом и контроле веса. Ученые отметили, что мониторинг сердца на протяжении всего пути лечения может обеспечить его защиту.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:41

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