Новый ИИ позволяет предсказывать успешность ЭКО с точностью до 90%





Согласно американской Национальной ассоциации бесплодия, показатели успешности одного цикла ЭКО разнятся в зависимости от возраста женщины. До 35 лет – это 41%, до 37 – 32% и от 38 до 40 – 22%. Именно поэтому создатели стартапа Future Fertility разработали новый ИИ, способный прогнозировать результат подобного оплодотворения заранее, используя лишь снимок яйцеклетки, сделанный на любой стандартный световой микроскоп, имеющийся во всех специализированных учреждениях.Основанием для предсказания успешности являются другие подобные фотографии со всего мира и результатов последующего ЭКО, а также дополнительный анализ, проводимый самим искусственным интеллектом с учетом его обучения. В настоящий момент точность прогноза составляет 90%, но с каждым днем этот показатель буде расти, так как ИИ ежедневно получает новые данные для изучения. Violet - именно так назвали эту разработку, способен с вероятностью в 65% предсказать, что яйцеклетка станет бластоцистой.Создатели новинки отмечают: их метод более точный, быстрый и дешевый по сравнению с имеющимися в мире аналогами.