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Семен Слепаков сравнил себя с Владимиром Зеленским и подумал об уходе в политику

Известный российский комик, сценарист и продюсер Семен Слепаков сравнил себя с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Юморист отметил, что думает об уходе в политику, но планирует это сделать ближе к старости.
Семен Слепаков сравнил себя с Владимиром Зеленским и подумал об уходе в политику

Семен Слепаков рассказал, что ему не раз приходилось слышать, будто бы он является самым близким российским «аналогом» Владимира Зеленского, недавно ставшего президентом Украины. С таким утверждением юморист категорически не согласился и подробно объяснил свою точку зрения. По мнению комика, Владимир Зеленский значит для Украины намного больше, чем он сам для России. Это связано с тем, что юмористический сегмент в РФ значительно шире, поэтому в нем нельзя выбрать одного человека, способного олицетворять всю страну.

Несмотря на это, Семен Слепаков действительно думает об уходе в политику, но Владимир Зеленский и его успех тут ни при чем. Сценарист собирается основательно подумать на эту тему ближе к старости, лет в 50 или даже 60. Юморист уверен: чтобы решиться на такой шаг, нужно быть уверенным в своей способности привнести что-то полезное и значимое, а к этому он пока не готов. По словам знаменитости, возможно, на старости лет ему найдется должность в министерстве культуры или связанном с ним общественном совете.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:19

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