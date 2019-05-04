В коллекции Эдгара Запашного замечена эксклюзивная “Победа” ручной сборки
Российский телеведущий Эдгар Запашный владеет эксклюзивной машиной “Победа” ручной сборки. Данный экземпляр из богатой коллекции звезды стоит 5,5 миллионов рублей.
Известный цирковой артист Эдгар Запашный называет любовь к коллекционированию автомобилей еще одной своей слабостью наряду с отдыхом и дорогими домами. Изюминкой его коллекции стала “Победа” ручной сборки, проект для которой артист разработал сам. Автомобиль был изготовлен по заказу Запашного согласно всем его пожеланиям. Обшивка ретро-кара выполнена из карбона и углепластика, что обеспечивает надежность. Дизайн машины выполнен в белом и красном цветах, а остальные детали изготовлены в одной цветовой гамме.
Эдгар Запашный часто использует авто по назначению, а поклонники любят с ним фотографироваться. Однако увидеть машину на дороге можно в редких случаях, однажды “Победа” даже пострадала в аварии. Для ее восстановления требуется много финансов, поэтому неизвестно, будет ли артист заниматься реставрацией.
Известный цирковой артист Эдгар Запашный называет любовь к коллекционированию автомобилей еще одной своей слабостью наряду с отдыхом и дорогими домами. Изюминкой его коллекции стала “Победа” ручной сборки, проект для которой артист разработал сам. Автомобиль был изготовлен по заказу Запашного согласно всем его пожеланиям. Обшивка ретро-кара выполнена из карбона и углепластика, что обеспечивает надежность. Дизайн машины выполнен в белом и красном цветах, а остальные детали изготовлены в одной цветовой гамме.
Эдгар Запашный часто использует авто по назначению, а поклонники любят с ним фотографироваться. Однако увидеть машину на дороге можно в редких случаях, однажды “Победа” даже пострадала в аварии. Для ее восстановления требуется много финансов, поэтому неизвестно, будет ли артист заниматься реставрацией.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:13