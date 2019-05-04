В коллекции Эдгара Запашного замечена эксклюзивная “Победа” ручной сборки





Известный цирковой артист Эдгар Запашный называет любовь к коллекционированию автомобилей еще одной своей слабостью наряду с отдыхом и дорогими домами. Изюминкой его коллекции стала “Победа” ручной сборки, проект для которой артист разработал сам. Автомобиль был изготовлен по заказу Запашного согласно всем его пожеланиям. Обшивка ретро-кара выполнена из карбона и углепластика, что обеспечивает надежность. Дизайн машины выполнен в белом и красном цветах, а остальные детали изготовлены в одной цветовой гамме.Эдгар Запашный часто использует авто по назначению, а поклонники любят с ним фотографироваться. Однако увидеть машину на дороге можно в редких случаях, однажды “Победа” даже пострадала в аварии. Для ее восстановления требуется много финансов, поэтому неизвестно, будет ли артист заниматься реставрацией.