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Ученым удалось визуализировать движение нейронов в головном мозгу

Результатом 10-летних исследований ученых из Гарвардского Университета стала видеофиксация движения нейронов головного мозга. Экспертам удалось преобразовать сигналы нейросети в искры, которые можно увидеть через микроскоп.
Ученым удалось визуализировать движение нейронов в головном мозгу

До недавнего времени то, что происходит в головном мозге, невозможно было визуализировать. Ученые могли только догадываться, как происходит процесс передачи информации в таком важнейшем органе тела человека. Они сравнили движение нейронов с перемещением сигнала внутри телефонных проводов.

Исследователям удалось замерить скорость передачи сигнала от клетки к клетке. Она составила 270 миль в час. При такой скорости человек не может увидеть этот процесс невооруженным взглядом. Для наглядности ученые генетически вживили в мозг подопытной мыши белок Archaerhodopsin 3, а после им удалось провести химическую реакцию, при которой белок принимал синий и красный оттенок в зависимости от степени взаимодействия с нервными клетками.

С помощью этого удалось достичь визуализации процесса, что позволит детально изучить доставку информации в различные части мозга. Это поможет при разработке лекарств от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:59

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