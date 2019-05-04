Ученым удалось визуализировать движение нейронов в головном мозгу





До недавнего времени то, что происходит в головном мозге, невозможно было визуализировать. Ученые могли только догадываться, как происходит процесс передачи информации в таком важнейшем органе тела человека. Они сравнили движение нейронов с перемещением сигнала внутри телефонных проводов.Исследователям удалось замерить скорость передачи сигнала от клетки к клетке. Она составила 270 миль в час. При такой скорости человек не может увидеть этот процесс невооруженным взглядом. Для наглядности ученые генетически вживили в мозг подопытной мыши белок Archaerhodopsin 3, а после им удалось провести химическую реакцию, при которой белок принимал синий и красный оттенок в зависимости от степени взаимодействия с нервными клетками.С помощью этого удалось достичь визуализации процесса, что позволит детально изучить доставку информации в различные части мозга. Это поможет при разработке лекарств от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.