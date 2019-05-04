Анна Седокова ответила хейтерам на критику в адрес своей фигуры





Анна Седокова сейчас находится в Турции с детьми на отдыхе. Она выложила в Сети свои фото, где демонстрирует подтянутые ягодицы, лежа на шезлонге. А кто-то из пользователей сфотографировал ее сзади стоя, обнажив недостатки фигуры звезды.Именно на этот снимок отреагировала знаменитость, записав видеообращение к своим поклонникам. Она заявила, что не стесняется своего тела, а наоборот, любит его таким, какое оно есть. В видео звезда обращается к снявшим ее людям и просит дать спокойно отдохнуть с детьми. Она показала свое тело со всех сторон, чтобы у поклонников не осталось никаких вопросов относительно него.Фолловеры поддержали звезду: "Вот она фигура - не жирная, а красивая женщина с формами", "Как только Аня начинает постить фото с отдыха, то у половины женского населения начинается словесный понос от зависти. Анна, молодец! Так держать".