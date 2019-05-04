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Ученые: Физические упражнения улучшают память при сердечной недостаточности
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Ученые: Физические упражнения улучшают память при сердечной недостаточности

Физические упражнения могут улучшить память у пациентов с сердечной недостаточностью. Такие данные были представлены на EuroHeartCare 2019, научном конгрессе Европейского общества кардиологов, открытом в Милане.
Ученые: Физические упражнения улучшают память при сердечной недостаточности

В рамках шестиминутного теста, в котором приняли участие пациенты с сердечной недостаточностью, ученые провели сравнение когнитивных функций нескольких групп. Данные сравнивались между теми, кто занимается физическими упражнениями и теми, кто отказывается от них. В итоге прямых доказательств улучшения памяти при помощи спорта найти не удалось, но ученые уверены, что активность улучшает качество и продолжительность жизни. Для пациентов с сердечной недостаточностью рекомендуется регулярно заниматься спортом. При данном заболевании особенно страдают память, скорость обработки информации и исполнительные функции, а именно внимание, планирование, постановка целей, принятие решений, запуск задач.

Исследование подчеркивает, что когнитивная дисфункция является распространенной проблемой у 67% пациентов, которые показали легкое нарушение. Данное исследование позволило понять, что медикам необходимо адаптировать свой подход к пациентам с сердечной недостаточностью, например, ввести практику с привлечением лица, осуществляющего уход за семьей, для контроля соблюдения пациентом предписанного лечения.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:39

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