Ученые: Физические упражнения улучшают память при сердечной недостаточности





В рамках шестиминутного теста, в котором приняли участие пациенты с сердечной недостаточностью, ученые провели сравнение когнитивных функций нескольких групп. Данные сравнивались между теми, кто занимается физическими упражнениями и теми, кто отказывается от них. В итоге прямых доказательств улучшения памяти при помощи спорта найти не удалось, но ученые уверены, что активность улучшает качество и продолжительность жизни. Для пациентов с сердечной недостаточностью рекомендуется регулярно заниматься спортом. При данном заболевании особенно страдают память, скорость обработки информации и исполнительные функции, а именно внимание, планирование, постановка целей, принятие решений, запуск задач.Исследование подчеркивает, что когнитивная дисфункция является распространенной проблемой у 67% пациентов, которые показали легкое нарушение. Данное исследование позволило понять, что медикам необходимо адаптировать свой подход к пациентам с сердечной недостаточностью, например, ввести практику с привлечением лица, осуществляющего уход за семьей, для контроля соблюдения пациентом предписанного лечения.