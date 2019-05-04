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BMW объявила дату презентации 8 Series Gran Coupe

Немецкая компания BMW опубликовала первый тизер своего нового 8 Series Gran Coupe. Вместе с тем баварский автопроизводитель объявил точную дату презентации ожидаемой новинки, ее впервые покажут в рамках мероприятия NexGen, запланированного на конец июня.
BMW объявила дату презентации 8 Series Gran Coupe

За последние месяцы шпионские снимки BMW 8 Series Gran Coupe часто попадали в Сеть. Новый автомобиль проходил дорожные испытания в разных климатических поясах, поэтому было собрано немало фотографий новинки, скрытой за камуфляжем. Совсем недавно немецкий автопроизводитель решил самостоятельно представить ожидаемую модель 8 серии и опубликовал первый официальный тизер. На нем, как и задумано, можно увидеть только общие очертание корпуса и ничего более, даже изменения яркости не дают результата, подобных ошибок мировые бренды больше не допускают.

Увиденное на тизере BMW 8 Series Gran Coupe совпадает с тем, что можно разглядеть на шпионских снимках с тестов новинки. Автомобиль получит гладкую форму кузова и измененный дизайн передней и задней его частей. Последняя очень похожа на двухдверный вариант этой же серии, хотя во всем остальном машины сильно отличаются друг от друга.

Согласно имеющейся информации, BMW 8 Series Gran Coupe получит 4,4-литровый двигатель Twin-Turbo V8, способный генерировать 523 лошадиные силы. Также покупателям предложат более мощную версию новинки, она будет иметь силовую установку на 600 «лошадей».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:44

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