Audi представила концепт AI:ME с вьющимся садом под крышей





Новый концепт-кар, отмечают представители Audi, призван начать развитие нового направления экологического транспорта. Главная особенность AI:ME – это сад, вьющийся прямо под крышей автомобиля, в его салоне. Для это в задней верхней его части расположены специальные полости для земли, а от них по всему салону идут планки, за которые растения смогут цепляться и расти. Такой подход призван решить две задачи: придать машине более «природный» дизайн и регулярно очищать воздух в салоне. Это не только позволит каждому владельцу получить тот аромат, который ему хочется, но и позволит не бояться попадания грязного воздуха, ведь растения его быстро переработают.Концепт Audi AI:ME имеет и другие революционные особенности. Машина располагает автопилотом 4 уровня, поэтому владельцу транспортного средства не обязательно уметь водить. С другими авто и пешеходами новинка будет общаться посредством индикаторов на кузове. Вместо всей передней панели установлен большой OMOLED-экран, способный выполнять разные функции. Также в салоне предусмотрен стол для еды и других занятий, посуда будет к нему крепиться посредством магнитов. Мощность двигателя – 168 «лошадок».