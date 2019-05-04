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Audi представила концепт AI:ME с вьющимся садом под крышей

Компания Audi в рамках автошоу в Шанхае представила свой очередной революционный концепт. Он получил название AI:ME и будет иметь вьющийся сад под крышей, длинный OMOLED-экран вместо всей передней панели и автопилот 4 уровня.
Audi представила концепт AI:ME с вьющимся садом под крышей

Новый концепт-кар, отмечают представители Audi, призван начать развитие нового направления экологического транспорта. Главная особенность AI:ME – это сад, вьющийся прямо под крышей автомобиля, в его салоне. Для это в задней верхней его части расположены специальные полости для земли, а от них по всему салону идут планки, за которые растения смогут цепляться и расти. Такой подход призван решить две задачи: придать машине более «природный» дизайн и регулярно очищать воздух в салоне. Это не только позволит каждому владельцу получить тот аромат, который ему хочется, но и позволит не бояться попадания грязного воздуха, ведь растения его быстро переработают.
Audi представила концепт AI:ME с вьющимся садом под крышей

Концепт Audi AI:ME имеет и другие революционные особенности. Машина располагает автопилотом 4 уровня, поэтому владельцу транспортного средства не обязательно уметь водить. С другими авто и пешеходами новинка будет общаться посредством индикаторов на кузове. Вместо всей передней панели установлен большой OMOLED-экран, способный выполнять разные функции. Также в салоне предусмотрен стол для еды и других занятий, посуда будет к нему крепиться посредством магнитов. Мощность двигателя – 168 «лошадок».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:01

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