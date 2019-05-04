Павел Табаков побрился налысо для новой роли
Павел Табаков решил кардинально изменить свой образ. Поклонники увидели его побритым налысо в тюремной форме. Так актер анонсировал съемки в новом фильме, название которого пока не известно.
Павел Табаков после смерти отца принял решение сосредоточиться на ролях в кино. Как отмечает сам молодой человек, материальное положение его семьи позволяет ему экспериментировать и заниматься исключительно интересными проектами, не тратя время на менее привлекательные предложения.
Чтобы соответствовать образу своего нового героя в фильме, актеру пришлось сбрить волосы "под ноль". Тюремная роба и подпись, которую артист оставил под фото, не оставляют сомнений в жанре будущей киноленты. "Пацан к успеху шел, но не получилось, не фартануло", - интригует зрителей Павел Табаков.
В этом году зрители также смогут оценить работу Табакова-младшего в фильмах "Тобол", где актер исполнило роль Петра Ремезова, "Ампир V", а также в сериале "Мертвое озеро".
Павел Табаков после смерти отца принял решение сосредоточиться на ролях в кино. Как отмечает сам молодой человек, материальное положение его семьи позволяет ему экспериментировать и заниматься исключительно интересными проектами, не тратя время на менее привлекательные предложения.
Чтобы соответствовать образу своего нового героя в фильме, актеру пришлось сбрить волосы "под ноль". Тюремная роба и подпись, которую артист оставил под фото, не оставляют сомнений в жанре будущей киноленты. "Пацан к успеху шел, но не получилось, не фартануло", - интригует зрителей Павел Табаков.
В этом году зрители также смогут оценить работу Табакова-младшего в фильмах "Тобол", где актер исполнило роль Петра Ремезова, "Ампир V", а также в сериале "Мертвое озеро".
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:11