Журналисты рассказали о самых ярких образах Одри Хепберн в честь 90-летия со дня ее рождения
Одри Хепберн по достоинству считается иконой стиля. До сих пор ее яркие образы наследуют многие модницы всего мира. 4 мая она отметила бы 90-й день рождения.
Одри Хепберн - большая любительница разнообразных шляп. Она обладала необыкновенным чувством стиля и с легкостью сочетала этот аксессуар с остальными частями наряда. Практически в каждом фильме актриса надевала новую шляпку, и тут же эту идею подхватывали модницы.
Также неотъемлемым атрибутом образа Одри Хепберн был платок. Она носила его не только на шее, но и повязывала на шляпку.
Одри Хепберн, казалось, опережает модные тенденции на десятилетия вперед. Очки, которые входят в моду в настоящее время, черные вайфареры, уже надевала актриса для роли в фильме "Завтрак у Тиффани". А белоснежные оправы с темными стеклами, которые сейчас можно увидеть на улицах, Хепберн носила в комедии "Как украсть миллион".
Мода на свободные рубашки пошла после роли знаменитости в "Римских каникулах". До сих пор этот элемент одежды с небрежно подвернутыми рукавами и свободным кроем можно встретить на самых модных дамах.
До прихода Одри Хепберн в Голливуде больше стремились к образу чувственной и сексуальной женщины. А легендарная актриса задала минималистичный тренд.
Одри Хепберн - большая любительница разнообразных шляп. Она обладала необыкновенным чувством стиля и с легкостью сочетала этот аксессуар с остальными частями наряда. Практически в каждом фильме актриса надевала новую шляпку, и тут же эту идею подхватывали модницы.
Также неотъемлемым атрибутом образа Одри Хепберн был платок. Она носила его не только на шее, но и повязывала на шляпку.
Одри Хепберн, казалось, опережает модные тенденции на десятилетия вперед. Очки, которые входят в моду в настоящее время, черные вайфареры, уже надевала актриса для роли в фильме "Завтрак у Тиффани". А белоснежные оправы с темными стеклами, которые сейчас можно увидеть на улицах, Хепберн носила в комедии "Как украсть миллион".
Мода на свободные рубашки пошла после роли знаменитости в "Римских каникулах". До сих пор этот элемент одежды с небрежно подвернутыми рукавами и свободным кроем можно встретить на самых модных дамах.
До прихода Одри Хепберн в Голливуде больше стремились к образу чувственной и сексуальной женщины. А легендарная актриса задала минималистичный тренд.
Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:33