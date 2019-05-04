Стефания Маликова вместе с отцом Дмитрием Маликовым побывала на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее

В личном аккаунте 19-летней Стефании появились несколько кадров, сделанных во время культурного отдыха. На первом фото юная любительница живописи запечатлена вместе с родителем в белой блузке, джинсах, удлиненном пиджаке и черных босоножках. Другие снимки Маликова сделала во время посещения композиции знаменитого художника XIX века.В комментарии впечатленная произведениями великого мастера дочь исполнителя назвала Илью Репина «потрясающим портретистом», за чьей живописью скрываются мистические истории. Автор поста порекомендовала подписчикам на майских праздниках посетить выставку в «Третьяковке» и получить «незабываемые эмоции».Новая публикация Стефании Маликовой вызвала неоднозначную реакцию общественности. Одни пользователи обратили внимание на то, что популярный артист успевает уделять время своим детям, несмотря на большое количество работы, пожелав семье Маликовых счастья и любви. Другие вновь не могли пройти мимо гардероба дочери звезды, заметив, что она опять выбрала наряд, который ее «старит»: «Что за ужас на ней надет», «Что за прикид??? Ужас!!! Не все, что модно, нужно на себя пялить, извините за грубость!!! Молода, красива, зачем?».