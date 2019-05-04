Сергей Лазарев отправился в Израиль для участия в «Евровидении-2019»

Об этом Сергей Лазарев рассказал подписчикам в Instagram. Исполнитель назвал две предстоящие недели подготовки «сложнейшими», но дальше самое главное – «Евровидение-2019». Конкурсанты уже узнали даты своих первых выступлений, представитель России выйдет на сцену 16 мая под номером 13 в рамках второго полуфинала конкурса. В РФ транслировать мероприятие будет телеканал «Россия-1», время начала эфира – 22:00 по МСК.Сергей Лазарев попросил у своих поклонников поддержки и веры в него. Певец отметил, что в самые трудные моменты артисты всегда вспоминают о фанатах, и это придает им решимости идти до конца. Российский певец не раз говорил, что в этом году не собирается слишком много думать о потенциальной победе, но это не значит, что он поедет в Тель-Авив с целью «отбывать номер». На «Евровидении-2019» представитель РФ выступит с песней «Scream», написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.Подписчики Сергея Лазарева пожелали артисту удачи и выразили уверенность, что в этом году ему определенно удастся превзойти свои результаты на «Евровидении-2016».