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Фанаты певицы Риты Дакоты высмеяли наряд Ксении Бородиной на концерте Филиппа Киркорова

Преданные поклонники российской исполнительницы Риты Дакоты высмеяли наряд телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной. По мнению фолловеров, телезнаменитость появилась на таком роскошном мероприятии явно не в подходящем одеянии.

Фанаты певицы Риты Дакоты высмеяли наряд Ксении Бородиной на концерте Филиппа Киркорова

На днях Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения. Российский артист решил не экономить на своих именинах и устроил торжество в одном из самых лучших заведений в Дубае.

Стоит отметить, что мероприятие посетили многие российские знаменитости, которые для этого даже прилетели на побережье Персидского залива из Москвы. Одной из них была Рита Дакота, которая выставила у себя на страничке в Instagram несколько фотографий со дня рождения Филиппа Бедросовича.

Фанаты певицы Риты Дакоты высмеяли наряд Ксении Бородиной на концерте Филиппа Киркорова

На одном из снимков Рита позирует в компании ведущей «Дома-2», которую, как оказалось, считает своей подружкой. Нужно сказать, что Дакоту буквально забросали комплиментами, а вот Бородину, наоборот, раскритиковали.

Один за другим интернет-пользователи принялись указывать звезде телестройки, что она явно ошиблась мероприятием. По мнению читателей, Дакота появилась на праздновании именин Киркорова в невероятно эффектном образе, чего нельзя сказать о Бородиной.

Фанаты певицы Риты Дакоты высмеяли наряд Ксении Бородиной на концерте Филиппа Киркорова

К слову, Рита никак не отреагировала на нелицеприятные высказывания в адрес своей подружки. По всей видимости, певица и сама понимает, что на день рождения Короля российской эстрады нужно приходить в соответствующих нарядах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:21

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