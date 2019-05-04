Фанаты певицы Риты Дакоты высмеяли наряд Ксении Бородиной на концерте Филиппа Киркорова





На днях Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения. Российский артист решил не экономить на своих именинах и устроил торжество в одном из самых лучших заведений в Дубае.Стоит отметить, что мероприятие посетили многие российские знаменитости, которые для этого даже прилетели на побережье Персидского залива из Москвы. Одной из них была Рита Дакота, которая выставила у себя на страничке в Instagram несколько фотографий со дня рождения Филиппа Бедросовича.На одном из снимков Рита позирует в компании ведущей «Дома-2», которую, как оказалось, считает своей подружкой. Нужно сказать, что Дакоту буквально забросали комплиментами, а вот Бородину, наоборот, раскритиковали.Один за другим интернет-пользователи принялись указывать звезде телестройки, что она явно ошиблась мероприятием. По мнению читателей, Дакота появилась на праздновании именин Киркорова в невероятно эффектном образе, чего нельзя сказать о Бородиной.К слову, Рита никак не отреагировала на нелицеприятные высказывания в адрес своей подружки. По всей видимости, певица и сама понимает, что на день рождения Короля российской эстрады нужно приходить в соответствующих нарядах.