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Эксперты назвали ТОП-5 скопированных советских автомобилей

Существует мнение, что практически все советские автомобили были скопированы с зарубежных аналогов, но очень часто происходило наоборот. Эксперты назвали ТОП-5 самых известных отечественных моделей, использованных другими производителями как основу для собственных авто.
Эксперты назвали ТОП-5 скопированных советских автомобилей

Наиболее «успешным» в плане зарубежного копирования был ГАЗ М20 «Победа», его выпуск начался в 1946 году, практически сразу после Великой Отечественной войны. Уже спустя 5 лет польский автопроизводитель FAW выпустил собственную перелицованную версию этой модели. Чуть позже было принято решение расширить модельный ряд седанами и пикапами. Производство этого авто в трех кузовах закончилось в 1971 году.
Эксперты назвали ТОП-5 скопированных советских автомобилей

«Москвич» 412 отличался удобным салоном и хорошей управляемостью, чем привлек внимание автопроизводителя из Болгарии. В этой стране машину продавали под маркой Rila. ГАЗ-21 «Волга» стала любимицей не только советских автолюбителей, но и получила признание на Западе. Модель выиграла престижную премию в Брюсселе, а в Китае перелицованную версию под брендом «Искра» продавали вплоть до 1969 года, когда случился конфликт между СССР И КНР.
Эксперты назвали ТОП-5 скопированных советских автомобилей

ГАЗ-69 был практически полностью скопирован одним румынским автопроизводителем. Единственное отличие этого авто от советского оригинала – это меньший ресурс двигателя. УАЗ-469 закрывает ТОП-5 скопированных машин из СССР. Данная модель пришлась по вкусу китайским автолюбителям, и в КНР продавали ее перелицованную версию.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:24

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