СМИ вспомнили пять историй отношений между продюсером и певицей
Публике известны пять примеров известных звезд, которые завели отношения со своим продюсером. Любовь между наставником и подопечным произошла у таких знаменитостей, как Селин Дион и Бейонсе.
Встреча Селин Дион и Рене Анжелила состоялась в 1980 году, когда певице было всего 12 лет. Тогда между ними завязались деловые отношения, которые спустя 8 лет превратились в любовь. Брак звезды зарегистрировали в 1994 году, и для Селин Дион ее муж стал единственной любовью. Бейонсе бросила ради Джей Зи своего молодого человека, а ее выбор в итоге сделал ее счастливой и успешной, что заметила публика.
Среди российских звезд известными супругами, которых изначально связывали деловые отношения, стали Игорь Николаев и Наташа Королева, Валерия и Иосиф Пригожин, а также Вера Брежнева и Константин Меладзе. Поклонники до сих пор следят за счастливой семейной жизнью последних двух пар в социальных сетях.
Встреча Селин Дион и Рене Анжелила состоялась в 1980 году, когда певице было всего 12 лет. Тогда между ними завязались деловые отношения, которые спустя 8 лет превратились в любовь. Брак звезды зарегистрировали в 1994 году, и для Селин Дион ее муж стал единственной любовью. Бейонсе бросила ради Джей Зи своего молодого человека, а ее выбор в итоге сделал ее счастливой и успешной, что заметила публика.
Среди российских звезд известными супругами, которых изначально связывали деловые отношения, стали Игорь Николаев и Наташа Королева, Валерия и Иосиф Пригожин, а также Вера Брежнева и Константин Меладзе. Поклонники до сих пор следят за счастливой семейной жизнью последних двух пар в социальных сетях.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:54