СМИ вспомнили пять историй отношений между продюсером и певицей

Встреча Селин Дион и Рене Анжелила состоялась в 1980 году, когда певице было всего 12 лет. Тогда между ними завязались деловые отношения, которые спустя 8 лет превратились в любовь. Брак звезды зарегистрировали в 1994 году, и для Селин Дион ее муж стал единственной любовью. Бейонсе бросила ради Джей Зи своего молодого человека, а ее выбор в итоге сделал ее счастливой и успешной, что заметила публика.Среди российских звезд известными супругами, которых изначально связывали деловые отношения, стали Игорь Николаев и Наташа Королева, Валерия и Иосиф Пригожин, а также Вера Брежнева и Константин Меладзе. Поклонники до сих пор следят за счастливой семейной жизнью последних двух пар в социальных сетях.