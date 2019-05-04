В Китае группа ученых впервые обнаружила череп человека среднего плейстоцена
Группа специалистов впервые обнаружила во время раскопок в Юго-Восточном Китае череп человека среднего плейстоцена. Ученые заметили морфологическое сходство артефакта с другими более поздними архаическими человеческими формами.
Найденный в пещерных отложениях среднего плейстоцена человеческий череп HLD6 (Hualongdong 6, «Хуалундун-6») сохранился практически не поврежденным. Его предположительный возраст составляет около 300 000 лет. Череп, имеющий низкий широкий разрез мозга с выраженным лбом, менее заметной серединой лица, широкими носовыми впадинами и уменьшенными третьими молярами в челюсти, напоминает восточноазиатские средне- и позднеплейстоценовые человеческие останки.
Авторы исследования отметили, что ряд черт ценной находки можно считать переходными к анатомически современным людям. Речь идет о сравнительно плоской форме лица HLD6 и появлении подбородочного выступа. Последний считается уникальной особенностью сапиенсов, которая не свойственна даже неандертальцам.
Новое открытие дало возможность ученым пересмотреть свои предположения касательно внешности представителей среднего плейстоцена. Исследование также обеспечило доказательства региональной преемственности, заключили китайские специалисты.
Найденный в пещерных отложениях среднего плейстоцена человеческий череп HLD6 (Hualongdong 6, «Хуалундун-6») сохранился практически не поврежденным. Его предположительный возраст составляет около 300 000 лет. Череп, имеющий низкий широкий разрез мозга с выраженным лбом, менее заметной серединой лица, широкими носовыми впадинами и уменьшенными третьими молярами в челюсти, напоминает восточноазиатские средне- и позднеплейстоценовые человеческие останки.
Авторы исследования отметили, что ряд черт ценной находки можно считать переходными к анатомически современным людям. Речь идет о сравнительно плоской форме лица HLD6 и появлении подбородочного выступа. Последний считается уникальной особенностью сапиенсов, которая не свойственна даже неандертальцам.
Новое открытие дало возможность ученым пересмотреть свои предположения касательно внешности представителей среднего плейстоцена. Исследование также обеспечило доказательства региональной преемственности, заключили китайские специалисты.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:45