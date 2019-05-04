АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли доказательства столкновения двух нейтронных звезд у Солнечной системы 4,6 млрд лет назад
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Астрономы собрали на одном снимке историю 265 тысяч галактик

Астрономы, работающие с телескопом Hubble, обработали более 7,5 тысячи снимков одной части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной». Для этого они собрали на одном изображении 265 тысяч галактик, и теперь любой желающий может ознакомиться с результатами их работы.
Астрономы собрали на одном снимке историю 265 тысяч галактик

Телескоп Hubble уже многие десятилетия дает астрономам возможность подробно изучать Вселенную и получать такие данные, о каких раньше они могли только мечтать. Совсем недавно ученые подвели итог 16-и лет работы этого прибора и обработали более 7,5 тысячи снимков одной части неба для того, чтобы создать уникальную «Книгу истории Вселенной».

Теперь любой желающий может увидеть 265 тысяч галактик, помещенных на одну фотографию. Проект получил название Hubble Legacy Field, и первая часть мозаики, которую ученые собираются дополнять по ходу обработки новых снимков телескопа, уже доступна. Любой человек может скачать это изображение в удобном для него формате и размере: самый маленький (1000x1000 точек) весит 937 Кб, а самый большой (25500x25500 точек в формате TIFF) – 1,19 Гб.
Астрономы собрали на одном снимке историю 265 тысяч галактик

Астрономы отмечают, что на этой части мозаики неба находится практически вся истории Вселенной, самый старый доходящий до Hubble свет появился всего на 500 миллионов лет позже так называемого Большого взрыва. Изучение этого снимка может помочь юным и начинающим ученым, желающим связать свою жизнь с этим направлением науки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый смартфон HTC получит 8-ядерный
Ученые нашли доказательства
Стефания Маликова вместе с отцом
Врачи назвали привычки, которые вредят
Кайли Дженнер показала помолвочное
В Китае группа ученых впервые
Анна Семенович поделилась кадрами со
Сергей Лазарев отправился в Израиль для
Эксперты назвали ТОП-5 скопированных
Фанаты певицы Риты Дакоты высмеяли
"Мисс США" стала адвокат из Северной
На Кубани в ДТП погибли два участника
Светлана Бондарчук отдыхает в Париже с
Астрономы собрали на одном снимке
СМИ вспомнили пять историй отношений
Microsoft выпустит пурпуровую версию
Регина Тодоренко похвасталась фигурой в
Названы последствия недостатка воды в
Ксения Бородина высмеяла хвастовство
Стали известны главные проблемы
Участники "Евровидения-2019" сдали тест
В Таиланде официально коронован король
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина
Леонардо да Винчи не закончил портрет
Фанаты отмечают день "Звездных войн" 4
Разведчик Кедми высмеял план НАТО
Альбина Джанабаева появилась на
BMW представила новую полицейскую
Светлана Лобода похвасталась стройным
Пентагон подготовил новые правила сбора
Просмотреть все новости