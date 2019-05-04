Астрономы собрали на одном снимке историю 265 тысяч галактик
Астрономы, работающие с телескопом Hubble, обработали более 7,5 тысячи снимков одной части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной». Для этого они собрали на одном изображении 265 тысяч галактик, и теперь любой желающий может ознакомиться с результатами их работы.
Телескоп Hubble уже многие десятилетия дает астрономам возможность подробно изучать Вселенную и получать такие данные, о каких раньше они могли только мечтать. Совсем недавно ученые подвели итог 16-и лет работы этого прибора и обработали более 7,5 тысячи снимков одной части неба для того, чтобы создать уникальную «Книгу истории Вселенной».
Теперь любой желающий может увидеть 265 тысяч галактик, помещенных на одну фотографию. Проект получил название Hubble Legacy Field, и первая часть мозаики, которую ученые собираются дополнять по ходу обработки новых снимков телескопа, уже доступна. Любой человек может скачать это изображение в удобном для него формате и размере: самый маленький (1000x1000 точек) весит 937 Кб, а самый большой (25500x25500 точек в формате TIFF) – 1,19 Гб.
Астрономы отмечают, что на этой части мозаики неба находится практически вся истории Вселенной, самый старый доходящий до Hubble свет появился всего на 500 миллионов лет позже так называемого Большого взрыва. Изучение этого снимка может помочь юным и начинающим ученым, желающим связать свою жизнь с этим направлением науки.
Телескоп Hubble уже многие десятилетия дает астрономам возможность подробно изучать Вселенную и получать такие данные, о каких раньше они могли только мечтать. Совсем недавно ученые подвели итог 16-и лет работы этого прибора и обработали более 7,5 тысячи снимков одной части неба для того, чтобы создать уникальную «Книгу истории Вселенной».
Теперь любой желающий может увидеть 265 тысяч галактик, помещенных на одну фотографию. Проект получил название Hubble Legacy Field, и первая часть мозаики, которую ученые собираются дополнять по ходу обработки новых снимков телескопа, уже доступна. Любой человек может скачать это изображение в удобном для него формате и размере: самый маленький (1000x1000 точек) весит 937 Кб, а самый большой (25500x25500 точек в формате TIFF) – 1,19 Гб.
Астрономы отмечают, что на этой части мозаики неба находится практически вся истории Вселенной, самый старый доходящий до Hubble свет появился всего на 500 миллионов лет позже так называемого Большого взрыва. Изучение этого снимка может помочь юным и начинающим ученым, желающим связать свою жизнь с этим направлением науки.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:01