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Ксения Бородина высмеяла хвастовство Ольги Бузовой

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина высмеяла свою коллегу по скандальной съемочной площадке, а также новоявленную российскую исполнительницу Ольгу Бузову. Стоит отметить, что язвительная шутка от телезнаменитости не оставила равнодушным никого.

Ксения Бородина высмеяла хвастовство Ольги Бузовой

Не секрет, что сейчас Бородина в компании всего своего семейства отдыхает на побережье Персидского залива. Каждый день Ксения выкладывает у себя на страничке в Instagram свежие публикации, в которых указывает на то, что живет в одной из лучших гостиниц Дубая, где есть аквапарк, система «Умный дом», детский клуб и так далее.

На днях в Дубай прилетела и коллега Бородиной Ольга Бузова, заселившаяся в роскошный номер, который, конечно же, сразу же показала своим подписчикам. Впрочем, лишь несколько видеороликов развеселили интернет-пользователей. На записях певица хвастается поклонникам, что живет в настолько шикарном отеле, что у нее даже есть свой собственный лифт.

Именно эти ролики и высмеяла Бородина. Ксения опубликовала в личном микроблоге несколько видео, на которых даже отметила Бузову.

Ксения Бородина высмеяла хвастовство Ольги Бузовой

«Представляете, это мой лифт. Только мой! Вот я вот так вот нажимаю на 6 этаж, и он меня везет. Меня одну! Это все мое, мой лифт. Ребят, так классно, я одна здесь!» - говорит Бородина в Stories.

Нужно сказать, что некоторые фолловеры поддержали насмешки ведущей «Дома-2», однако кое-кто наоборот раскритиковал Бородину, указав ей на то, что она попросту завидует Бузовой.




 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:29

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