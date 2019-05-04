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Участники "Евровидения-2019" сдали тест ДНК

Сергей Лазарев в эфире программы "Вечерний Ургант" рассказал, что участникам конкурса "Евровидение-2019" предложили сдать тест ДНК. Певец отметил, что представители всех стран откликнулись и сдали необходимый материал для анализа.
Участники "Евровидения-2019" сдали тест ДНК

В этом году спонсором песенного конкурса "Евровидение-2019", который пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, выступает фирма My Heritage, которая занимается определением родословной. Всем участникам было предложено сдать кровь на анализ. Это не обязательное условие для участия в "Евровидении-2019", контора заявила, что это поможет подчеркнуть единство всех народов. Все артисты согласились и сдали анализ.

Известно, что участники проходили такие тесты, которые продаются по всему миру, и каждый желающий может его приобрести. На сайте компании указано, что для его прохождения не обязательно сдавать кровь - достаточно взять мазок со слизистой щеки. Там же можно найти информацию о результатах теста прошлогодней победительницы "Евровидения" Нетты Барзилай, она более чем на 50% сефардская еврейка, а на 45% потомок ашкеназийских евреев из Восточной Европы.



 
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Культура / Выбор редакции
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:11

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