Участники "Евровидения-2019" сдали тест ДНК





В этом году спонсором песенного конкурса "Евровидение-2019", который пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, выступает фирма My Heritage, которая занимается определением родословной. Всем участникам было предложено сдать кровь на анализ. Это не обязательное условие для участия в "Евровидении-2019", контора заявила, что это поможет подчеркнуть единство всех народов. Все артисты согласились и сдали анализ.Известно, что участники проходили такие тесты, которые продаются по всему миру, и каждый желающий может его приобрести. На сайте компании указано, что для его прохождения не обязательно сдавать кровь - достаточно взять мазок со слизистой щеки. Там же можно найти информацию о результатах теста прошлогодней победительницы "Евровидения" Нетты Барзилай, она более чем на 50% сефардская еврейка, а на 45% потомок ашкеназийских евреев из Восточной Европы.