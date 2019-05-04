Альбина Джанабаева появилась на фестивале “Жара” в элегантном платье

На своей странице в сети Instagram Джанабаева отметила, что в Дубае действительно жарко, а также поприветствовала публику на фестивале “Жара”. На опубликованном видео поклонники увидели, как певица позирует в необычном блестящем платье в пол с оголенным плечом. Высокий разрез сбоку продемонстрировал публике стройные ноги артистки. Фанаты назвали этот образ элегантным, а голубой цвет — подходящим Альбине Джанабаевой.Экс-солистка группы “ВИА Гра” также опубликовала снимок с певицей Валерией, которая появилась на мероприятии в золотом платье в пайетках. Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.