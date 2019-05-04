Светлана Лобода похвасталась стройным телом на пляжном снимке
Певица Светлана Лобода показала стройную фигуру на пляжном снимке, опубликованном в Instagram. Артистка позировала в черном закрытом купальнике с глубоким вырезом.
Поклонники в комментариях восхищались фигурой Светланы Лободы, назвав ее идеальной, но при этом заметили, что звезда не отличается пышностью форм. Новые снимки певицы с отдыха послужили причиной для обсуждения ее внешности впервые за последнее время, поскольку ранее внимание фанатов было приковано к скандалу на шоу “Голос. Дети”. Светлана Лобода являлась наставницей Микеллы Абрамовой, победу которой сочли несправедливой. Тем временем артистка отправилась на отдых, откуда публикует пикантные кадры в социальных сетях.
Черный закрытый купальник с глубоким вырезом выгодно подчеркивает талию звезды и демонстрирует грудь. Однако некоторые комментаторы отметили, что Светлана Лобода считалась бы “плоской”, если бы не была знаменитостью.
Поклонники в комментариях восхищались фигурой Светланы Лободы, назвав ее идеальной, но при этом заметили, что звезда не отличается пышностью форм. Новые снимки певицы с отдыха послужили причиной для обсуждения ее внешности впервые за последнее время, поскольку ранее внимание фанатов было приковано к скандалу на шоу “Голос. Дети”. Светлана Лобода являлась наставницей Микеллы Абрамовой, победу которой сочли несправедливой. Тем временем артистка отправилась на отдых, откуда публикует пикантные кадры в социальных сетях.
Черный закрытый купальник с глубоким вырезом выгодно подчеркивает талию звезды и демонстрирует грудь. Однако некоторые комментаторы отметили, что Светлана Лобода считалась бы “плоской”, если бы не была знаменитостью.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:36