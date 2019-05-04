Пентагон подготовил новые правила сбора и анализа данных о наблюдении за НЛО
Пентагон подготовил новый свод правил для ВМС США, в основном, для американских пилотов. Они касаются сбора и анализа данных о наблюдении потенциальных НЛО или других летательных аппаратов, вызывающих подозрения.
Об этом заявило авторитетное американское издание Washington Post. Согласно опубликованной информации, Пентагон разработал новый свод правил по сбору и анализу данных относительно НЛО, но они не будут оглашены общественности. Такое решение связано с тем, что те операции, где американские военные могут встретиться с неопознанными летающими объектами, изначально являются секретными, поэтому вариант предоставления публичных отчетов изначально даже не рассматривался. По словам официального представителя заместителя начальника штаба ВМС США Джо Грэдишера, отчеты о возможных «угрозах авиации» всегда входили в категорию «привилегированной информации», поэтому данное решение не должно кого-то удивлять.
Напомним, в 2017 году стало известно, что Пентагон имел засекреченные программы по сбору и анализу информации об «аномальных аэрокосмических угрозах». Они действовали с 2007 по 2012 год и за это время на них было выделено 22 млн долларов, что по меркам военного бюджета США – очень мало. Руководителем программы был разведчик Луис Элисондо, уволившийся по причине того, что другие военные не воспринимали его всерьез.
Об этом заявило авторитетное американское издание Washington Post. Согласно опубликованной информации, Пентагон разработал новый свод правил по сбору и анализу данных относительно НЛО, но они не будут оглашены общественности. Такое решение связано с тем, что те операции, где американские военные могут встретиться с неопознанными летающими объектами, изначально являются секретными, поэтому вариант предоставления публичных отчетов изначально даже не рассматривался. По словам официального представителя заместителя начальника штаба ВМС США Джо Грэдишера, отчеты о возможных «угрозах авиации» всегда входили в категорию «привилегированной информации», поэтому данное решение не должно кого-то удивлять.
Напомним, в 2017 году стало известно, что Пентагон имел засекреченные программы по сбору и анализу информации об «аномальных аэрокосмических угрозах». Они действовали с 2007 по 2012 год и за это время на них было выделено 22 млн долларов, что по меркам военного бюджета США – очень мало. Руководителем программы был разведчик Луис Элисондо, уволившийся по причине того, что другие военные не воспринимали его всерьез.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:28