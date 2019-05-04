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Пентагон подготовил новые правила сбора и анализа данных о наблюдении за НЛО

Пентагон подготовил новый свод правил для ВМС США, в основном, для американских пилотов. Они касаются сбора и анализа данных о наблюдении потенциальных НЛО или других летательных аппаратов, вызывающих подозрения.
Пентагон подготовил новые правила сбора и анализа данных о наблюдении за НЛО

Об этом заявило авторитетное американское издание Washington Post. Согласно опубликованной информации, Пентагон разработал новый свод правил по сбору и анализу данных относительно НЛО, но они не будут оглашены общественности. Такое решение связано с тем, что те операции, где американские военные могут встретиться с неопознанными летающими объектами, изначально являются секретными, поэтому вариант предоставления публичных отчетов изначально даже не рассматривался. По словам официального представителя заместителя начальника штаба ВМС США Джо Грэдишера, отчеты о возможных «угрозах авиации» всегда входили в категорию «привилегированной информации», поэтому данное решение не должно кого-то удивлять.

Напомним, в 2017 году стало известно, что Пентагон имел засекреченные программы по сбору и анализу информации об «аномальных аэрокосмических угрозах». Они действовали с 2007 по 2012 год и за это время на них было выделено 22 млн долларов, что по меркам военного бюджета США – очень мало. Руководителем программы был разведчик Луис Элисондо, уволившийся по причине того, что другие военные не воспринимали его всерьез.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:28

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