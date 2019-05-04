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Юлия Проскурякова показала сделанный трехлетней дочерью макияж

Юлия Проскурякова продемонстрировала посредством публикации на своей странице в сети Instagram, какой макияж ей сделала трехлетняя дочь. На данный момент Игорь Николаев вместе с семьей находится в США.
Юлия Проскурякова показала сделанный трехлетней дочерью макияж

На просторах своего профиля в соцсети Проскурякова опубликовала видео, на котором запечатлено, как трехлетняя Вероника Николаева делает звездной матери макияж. Певица пошутила, что запись на “makeup” от ее дочери открыта, и она стала первой. Младшая дочь Игоря Николаева попробовала себя в роли визажиста, но для работы использовала только фломастеры. Несмотря на это, поклонники сочли макияж звезды приемлемым, отметив, что главное — он сделан с любовью.

Музыкант вместе с женой и маленькой дочерью находится в США у старшей дочери Юлии Николаевой. Вся семья прекрасно ладит, несмотря на разницу в возрасте. Игорь Николаев часто публикует теплые фотографии своих родных.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:25

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