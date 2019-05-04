АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В браузере Firefox отключились все настройки из-за истечения срока действия сертификата
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Эвелина Бледанс опубликовала трогательный снимок со своим сыном

Эвелина Бледанс поблагодарила всех, кто помог в поисках пропавшего мальчика с синдромом Дауна. Она дополнила свой пост в Instagram, посвященный это теме, фотографией со своим сыном, который тоже имеет это генное нарушение.
Эвелина Бледанс опубликовала трогательный снимок со своим сыном

С рождением своего сына Семена, которому врачи поставили диагноз "Синдром Дауна", актриса активно включилась в общественную деятельность для детей с подобной проблемой. Она всюду берет с собой своего ребенка, чтобы показать другим, что "солнечные" люди - такие же члены общества, как и все.

Сейчас по всему миру проводится множество акций и мероприятий, посвященных теме социализации людей с синдромом Дауна. Важно показать всем вокруг, что "солнечные" дети не представляют опасности, они, наоборот, более открыты миру и по-детски наивны. Такие люди больше нуждаются в защите от негативных проявлений окружающего мира.

Пропавший мальчик с синдромом Дауна, которого помогала искать Эвелина Бледанс, найден живым. Актриса искренне радуется этой новости: "Обнимите своих детей, это счастье, когда они рядом". Фото с Семеном, которое артистка выложила вместе с этой новостью, собрало множество комментариев. Подписчики высказывались в поддержку деятельности звезды и восхищались ее материнскими качествами: "Эвелина, спасибо Вам за тревогу", "Эвелина, Вы не Мать Года! Вы Мама Этого тысячелетия! Единственная смелая женщина, которая запретила родителям стесняться солнца ".



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые узнали, что станет
Эвелина Бледанс опубликовала
Названы самые смешные смартфоны из
Янина Студилина рассказала Регине
Эксперт рассказал о планах NASA по
Эмилия Кларк назвала последние эпизоды
В браузере Firefox отключились все
Екатерина Климова разрешила 17-летней
Ученые назвали малоизвестные факты
В Сети показали таинственный советский
Джон Траволта необычно поблагодарил
Многоножка внутри янтаря помогла ученым
Модель Алена Шишкова удивила
Пассажиры рухнувшего в реку Boeing-737
Разработчики YouTube за месяц «убили»
Медики назвали основные причины
Ученые создали ИИ для прогнозирования
Татьяна Тотьмянина в первый раз за 1,5
Эксперт рассказал о защите Toyota RAV4
Ержан Максим рассказал о переписке с
Мужчина случайно проглотил AirPods,
Бывший супруг Ани Лорак после развода
Американские ученые выяснили, сколько
Тяжелая болезнь и смерть в день юбилея:
Ученые обнаружили аномальное парящее
Рэпер Face перестал скрывать отношения
Ученые: Древние греки внесли большой
Ученые рассказали о вреде мытья сырой
Обнародованы системные требования игры
На Гавайях турист упал в кратер
Просмотреть все новости