Эвелина Бледанс опубликовала трогательный снимок со своим сыном

С рождением своего сына Семена, которому врачи поставили диагноз "Синдром Дауна", актриса активно включилась в общественную деятельность для детей с подобной проблемой. Она всюду берет с собой своего ребенка, чтобы показать другим, что "солнечные" люди - такие же члены общества, как и все.Сейчас по всему миру проводится множество акций и мероприятий, посвященных теме социализации людей с синдромом Дауна. Важно показать всем вокруг, что "солнечные" дети не представляют опасности, они, наоборот, более открыты миру и по-детски наивны. Такие люди больше нуждаются в защите от негативных проявлений окружающего мира.Пропавший мальчик с синдромом Дауна, которого помогала искать Эвелина Бледанс, найден живым. Актриса искренне радуется этой новости: "Обнимите своих детей, это счастье, когда они рядом". Фото с Семеном, которое артистка выложила вместе с этой новостью, собрало множество комментариев. Подписчики высказывались в поддержку деятельности звезды и восхищались ее материнскими качествами: "Эвелина, спасибо Вам за тревогу", "Эвелина, Вы не Мать Года! Вы Мама Этого тысячелетия! Единственная смелая женщина, которая запретила родителям стесняться солнца ".