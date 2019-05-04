Янина Студилина рассказала Регине Тодоренко о способах восстановления фигуры после родов

Два года назад Янина Студилина стала матерью, родив дочь Анну, которая стала главным смыслом ее жизни. В шоу “Пятница с Региной” актриса откровенно рассказала телеведущей о своей беременности, родах и материнстве. Недавно артистка вернулась из Лондона, который не показался ей привлекательным. Супруг Студилиной Александр Роднянский-младший занимается предпринимательством, из-за чего паре часто приходится жить в разных странах. Дело в том, что актриса ведет творческую деятельность в России, но ее роды прошли в США. Она отметила, что в тот момент у супруга был контракт в Штатах, поэтому она хотела родить ребенка рядом с мужем.Янина Студилина подчеркнула, что тело нужно приводить порядок еще во время беременности, чтобы после родов быстро прийти в форму. Артистка посещала йогу для беременных, часто ходила пешком, ела натуральные продукты и пользовалась кокосовым маслом три раза в день.