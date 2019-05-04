Янина Студилина рассказала Регине Тодоренко о способах восстановления фигуры после родов
Российская актриса Янина Студилина в новом интервью рассказала Регине Тодоренко, как восстановить фигуру после родов. Звезда сериала “Ранетки” считает, что для этого нужно упорно трудиться.
Два года назад Янина Студилина стала матерью, родив дочь Анну, которая стала главным смыслом ее жизни. В шоу “Пятница с Региной” актриса откровенно рассказала телеведущей о своей беременности, родах и материнстве. Недавно артистка вернулась из Лондона, который не показался ей привлекательным. Супруг Студилиной Александр Роднянский-младший занимается предпринимательством, из-за чего паре часто приходится жить в разных странах. Дело в том, что актриса ведет творческую деятельность в России, но ее роды прошли в США. Она отметила, что в тот момент у супруга был контракт в Штатах, поэтому она хотела родить ребенка рядом с мужем.
Янина Студилина подчеркнула, что тело нужно приводить порядок еще во время беременности, чтобы после родов быстро прийти в форму. Артистка посещала йогу для беременных, часто ходила пешком, ела натуральные продукты и пользовалась кокосовым маслом три раза в день.
Два года назад Янина Студилина стала матерью, родив дочь Анну, которая стала главным смыслом ее жизни. В шоу “Пятница с Региной” актриса откровенно рассказала телеведущей о своей беременности, родах и материнстве. Недавно артистка вернулась из Лондона, который не показался ей привлекательным. Супруг Студилиной Александр Роднянский-младший занимается предпринимательством, из-за чего паре часто приходится жить в разных странах. Дело в том, что актриса ведет творческую деятельность в России, но ее роды прошли в США. Она отметила, что в тот момент у супруга был контракт в Штатах, поэтому она хотела родить ребенка рядом с мужем.
Янина Студилина подчеркнула, что тело нужно приводить порядок еще во время беременности, чтобы после родов быстро прийти в форму. Артистка посещала йогу для беременных, часто ходила пешком, ела натуральные продукты и пользовалась кокосовым маслом три раза в день.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:56