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Екатерина Климова разрешила 17-летней дочери сделать татуировку

Российская актриса Екатерина Климова не стала запрещать 17-летней дочери татуировку, поскольку уверена, что нужно жить в гармонии с собой. Дочь артистки готовится к поступлению в вуз в этом году.
Екатерина Климова разрешила 17-летней дочери сделать татуировку

Поклонники Екатерины Климовой восхищаются молодым видом актрисы, отмечая, что в 41 год она выглядит вдвое младше. Артистка снимается в кино и много времени уделяет семье, занимаясь воспитанием четверых детей. По мнению звезды, секрет молодости и подтянутой фигуры кроется в регулярных физических нагрузках. В беседе с представителями издания Hello знаменитость призналась, что гордится старшей дочерью Елизаветой, которая готовится стать дипломатом. Несмотря на плотный график, семейство регулярно отправляется в спортзал и поддерживает теплые отношения. Дочь актрисы берет пример со звездной матери и собирается стать своим детям близким другом и, например, не ругать за татуировку.

Младшая дочь Бэлла показывает любовь к модным вещам и мечтает о длинных волосах. Сын Корней вырос сладкоежкой, а Матвей не привередлив в пище, когда Елизавета и сама Екатерина Климова стараются питаться правильно.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:27

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