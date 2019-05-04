Екатерина Климова разрешила 17-летней дочери сделать татуировку

Поклонники Екатерины Климовой восхищаются молодым видом актрисы, отмечая, что в 41 год она выглядит вдвое младше. Артистка снимается в кино и много времени уделяет семье, занимаясь воспитанием четверых детей. По мнению звезды, секрет молодости и подтянутой фигуры кроется в регулярных физических нагрузках. В беседе с представителями издания Hello знаменитость призналась, что гордится старшей дочерью Елизаветой, которая готовится стать дипломатом. Несмотря на плотный график, семейство регулярно отправляется в спортзал и поддерживает теплые отношения. Дочь актрисы берет пример со звездной матери и собирается стать своим детям близким другом и, например, не ругать за татуировку.Младшая дочь Бэлла показывает любовь к модным вещам и мечтает о длинных волосах. Сын Корней вырос сладкоежкой, а Матвей не привередлив в пище, когда Елизавета и сама Екатерина Климова стараются питаться правильно.