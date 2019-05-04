Ученые назвали малоизвестные факты мужского и женского оргазмов





Оказывается, не только мужчины имеют проблемы ранней эякуляции. Результаты опроса пиренейских женщин возрастом 18-45 лет продемонстрировали, что почти половина опрошенных получают оргазм ранее, чем их партнеры, а некоторые вообще не могут похвастаться таким ощущением.Ученые подтвердили данные, что спортсмены во время физкультуры могут испытывать оргазм. Чаще всего это чувство наступает во время бега, упражнений на пресс и при занятиях йогой. Симуляция помогает настроиться на интим и получить незабываемую страсть. Медики рекомендуют женщинам глубоко дышать во время процесса и выгибать спину, когда наступает кульминация.Специалисты в процессе исследования изучили взятую кровь у занимающихся мастурбацией парней. Они обнаружили большое число клеток, способных защитить организм от разных болезней. Также выяснилось, что от внешнего вида мужчин зависит фертильность женщин. Половые органы получившей удовлетворение девушки оказались более восприимчивы к сперме ее возлюбленного.