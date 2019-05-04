Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников “Лихорадки субботнего вечера”

На данном фото артист также показал десяток платиновых альбомов с записью саундтрека в стиле диско. После выпуска фильма в 1977 году песня, записанная Bee Gees, была продана в США в количестве, превышающем 16 миллионов экземпляров. Во всем мире продажи записи составили 45 миллионов копий. В своем посте в Instagram Джон Траволта выразил благодарность каждому поклоннику, а также процитировал слова из хита Stayin’ Alive. Меломаны, которые поддерживали саундтрек из фильма “Лихорадка субботнего вечера” в 1977 году, получили особую благодарность, поскольку в те годы песня занимала первенство в хит-параде США.В комментариях поклонники выразили свою любовь к актеру, многие пообещали пересмотреть фильм еще раз. Публикацию оценили отметкой “мне нравится” более 160 тысяч фолловеров со всего мира.