АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В браузере Firefox отключились все настройки из-за истечения срока действия сертификата
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников “Лихорадки субботнего вечера”

Знаменитый американский актер Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников за многолетнюю преданность. На своей странице в сети Instagram артист опубликовал снимок, для которого позирует в легендарной позе из фильма “Лихорадка субботнего вечера”.
Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников “Лихорадки субботнего вечера”

На данном фото артист также показал десяток платиновых альбомов с записью саундтрека в стиле диско. После выпуска фильма в 1977 году песня, записанная Bee Gees, была продана в США в количестве, превышающем 16 миллионов экземпляров. Во всем мире продажи записи составили 45 миллионов копий. В своем посте в Instagram Джон Траволта выразил благодарность каждому поклоннику, а также процитировал слова из хита Stayin’ Alive. Меломаны, которые поддерживали саундтрек из фильма “Лихорадка субботнего вечера” в 1977 году, получили особую благодарность, поскольку в те годы песня занимала первенство в хит-параде США.

В комментариях поклонники выразили свою любовь к актеру, многие пообещали пересмотреть фильм еще раз. Публикацию оценили отметкой “мне нравится” более 160 тысяч фолловеров со всего мира.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые узнали, что станет
Эвелина Бледанс опубликовала
Названы самые смешные смартфоны из
Янина Студилина рассказала Регине
Эксперт рассказал о планах NASA по
Эмилия Кларк назвала последние эпизоды
В браузере Firefox отключились все
Екатерина Климова разрешила 17-летней
Ученые назвали малоизвестные факты
В Сети показали таинственный советский
Джон Траволта необычно поблагодарил
Многоножка внутри янтаря помогла ученым
Модель Алена Шишкова удивила
Пассажиры рухнувшего в реку Boeing-737
Разработчики YouTube за месяц «убили»
Медики назвали основные причины
Ученые создали ИИ для прогнозирования
Татьяна Тотьмянина в первый раз за 1,5
Эксперт рассказал о защите Toyota RAV4
Ержан Максим рассказал о переписке с
Мужчина случайно проглотил AirPods,
Бывший супруг Ани Лорак после развода
Американские ученые выяснили, сколько
Тяжелая болезнь и смерть в день юбилея:
Ученые обнаружили аномальное парящее
Рэпер Face перестал скрывать отношения
Ученые: Древние греки внесли большой
Ученые рассказали о вреде мытья сырой
Обнародованы системные требования игры
На Гавайях турист упал в кратер
Просмотреть все новости