Многоножка внутри янтаря помогла ученым открыть новый подотряд членистоногих
Ученые получили в подарок от частного коллекционера необычный подарок – янтарь с заключенной внутри многоножкой. Изучение данного представителя членистоногих позволило специалистам открыть новый подотряд этих существ.
Многоножка была замурована в бирманском янтаре, в этих драгоценных камнях ученые постоянно находят разных представителей данных беспозвоночных, но эта особь оказалась уникальной. С помощью рентгена и микроскопа ученым удалось создать трехмерную модель живого существа, не доставая его из находки. Специалисты назвали этот подотряд Burmanopetalum inexpectatum, так как не смогли отнести многоножку к другой уже существующей группе. Ее размер составляет 8 мм, и это самка, возраст которой – около 99 млн лет.
Ученые отмечают: в настоящий момент им известно около 11 тысяч видов многоножек, но всего в природе должно существовать от 20 до 80 тысяч этих членистоногих. «Наверстать» отставания знаний специалистам в последние годы помогают именно бирманские янтари, в них постоянно находят останки древних представителей данного вида. С их помощью за последние годы было найдено 850 новых видов.
Наука считает, что многоножки были первыми существами, вышедшими из моря на сушу. Именно они проложили для эволюции данный путь развития, что произошло порядка 420 млн лет назад. По словам специалистов, изучение этих членистоногих даст человечеству более точное понимание процессов развития жизни.
Многоножка была замурована в бирманском янтаре, в этих драгоценных камнях ученые постоянно находят разных представителей данных беспозвоночных, но эта особь оказалась уникальной. С помощью рентгена и микроскопа ученым удалось создать трехмерную модель живого существа, не доставая его из находки. Специалисты назвали этот подотряд Burmanopetalum inexpectatum, так как не смогли отнести многоножку к другой уже существующей группе. Ее размер составляет 8 мм, и это самка, возраст которой – около 99 млн лет.
Ученые отмечают: в настоящий момент им известно около 11 тысяч видов многоножек, но всего в природе должно существовать от 20 до 80 тысяч этих членистоногих. «Наверстать» отставания знаний специалистам в последние годы помогают именно бирманские янтари, в них постоянно находят останки древних представителей данного вида. С их помощью за последние годы было найдено 850 новых видов.
Наука считает, что многоножки были первыми существами, вышедшими из моря на сушу. Именно они проложили для эволюции данный путь развития, что произошло порядка 420 млн лет назад. По словам специалистов, изучение этих членистоногих даст человечеству более точное понимание процессов развития жизни.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:52