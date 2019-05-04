АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В браузере Firefox отключились все настройки из-за истечения срока действия сертификата
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Многоножка внутри янтаря помогла ученым открыть новый подотряд членистоногих

Ученые получили в подарок от частного коллекционера необычный подарок – янтарь с заключенной внутри многоножкой. Изучение данного представителя членистоногих позволило специалистам открыть новый подотряд этих существ.
Многоножка внутри янтаря помогла ученым открыть новый подотряд членистоногих

Многоножка была замурована в бирманском янтаре, в этих драгоценных камнях ученые постоянно находят разных представителей данных беспозвоночных, но эта особь оказалась уникальной. С помощью рентгена и микроскопа ученым удалось создать трехмерную модель живого существа, не доставая его из находки. Специалисты назвали этот подотряд Burmanopetalum inexpectatum, так как не смогли отнести многоножку к другой уже существующей группе. Ее размер составляет 8 мм, и это самка, возраст которой – около 99 млн лет.

Ученые отмечают: в настоящий момент им известно около 11 тысяч видов многоножек, но всего в природе должно существовать от 20 до 80 тысяч этих членистоногих. «Наверстать» отставания знаний специалистам в последние годы помогают именно бирманские янтари, в них постоянно находят останки древних представителей данного вида. С их помощью за последние годы было найдено 850 новых видов.

Наука считает, что многоножки были первыми существами, вышедшими из моря на сушу. Именно они проложили для эволюции данный путь развития, что произошло порядка 420 млн лет назад. По словам специалистов, изучение этих членистоногих даст человечеству более точное понимание процессов развития жизни.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые узнали, что станет
Эвелина Бледанс опубликовала
Названы самые смешные смартфоны из
Янина Студилина рассказала Регине
Эксперт рассказал о планах NASA по
Эмилия Кларк назвала последние эпизоды
В браузере Firefox отключились все
Екатерина Климова разрешила 17-летней
Ученые назвали малоизвестные факты
В Сети показали таинственный советский
Джон Траволта необычно поблагодарил
Многоножка внутри янтаря помогла ученым
Модель Алена Шишкова удивила
Пассажиры рухнувшего в реку Boeing-737
Разработчики YouTube за месяц «убили»
Медики назвали основные причины
Ученые создали ИИ для прогнозирования
Татьяна Тотьмянина в первый раз за 1,5
Эксперт рассказал о защите Toyota RAV4
Ержан Максим рассказал о переписке с
Мужчина случайно проглотил AirPods,
Бывший супруг Ани Лорак после развода
Американские ученые выяснили, сколько
Тяжелая болезнь и смерть в день юбилея:
Ученые обнаружили аномальное парящее
Рэпер Face перестал скрывать отношения
Ученые: Древние греки внесли большой
Ученые рассказали о вреде мытья сырой
Обнародованы системные требования игры
На Гавайях турист упал в кратер
Просмотреть все новости