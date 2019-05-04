Модель Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос

На своей странице в сети Instagram Шишкова делится кадрами из отдыха на Мальдивах, где сейчас находится. В режиме Stories модель опубликовала видео, на которых запечатлены морские жители и океан, а также показала фигуру в купальнике. Звезда предстала перед публикой с новым цветом волос, что удивило поклонников. Некоторые фанаты в комментариях признались, что не сразу узнали кумира, виной чему является ее цвет волос.Долгое время Алена Шишкова не изменяла блонду, но недавно она выбрала более темный оттенок. Многие фолловеры считают модель в таком цвете более естественной и юной, а другие просят вернуть прежний вид. Несмотря на разногласия публики, в комментариях под публикациями Шишковой собирается множество комплиментов.