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Модель Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос

Российская модель Алена Шишкова удивила поклонников в сети Instagram кардинальными изменениями в имидже. Знаменитость сменила цвет волос, но не все фолловеры положительно это оценили.
Модель Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос

На своей странице в сети Instagram Шишкова делится кадрами из отдыха на Мальдивах, где сейчас находится. В режиме Stories модель опубликовала видео, на которых запечатлены морские жители и океан, а также показала фигуру в купальнике. Звезда предстала перед публикой с новым цветом волос, что удивило поклонников. Некоторые фанаты в комментариях признались, что не сразу узнали кумира, виной чему является ее цвет волос.

Долгое время Алена Шишкова не изменяла блонду, но недавно она выбрала более темный оттенок. Многие фолловеры считают модель в таком цвете более естественной и юной, а другие просят вернуть прежний вид. Несмотря на разногласия публики, в комментариях под публикациями Шишковой собирается множество комплиментов.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:42

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