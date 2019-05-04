Разработчики YouTube за месяц «убили» Internet Explorer 6





Об этом рассказал Крис Захариас, ранее работавший в YouTube. Разработчик отмечает, что ему и группе его коллег очень не нравился браузер Internet Explorer 6, созданием и поддержкой которого занималась компания Microsoft. Несмотря на то, что данная программа сильно устарела и уже была выпущена новая ее версия, люди все равно продолжали использовать именно ее.Группу разработчиков настолько бесил данный факт, что они решились на рискованные и не санкционированные начальством действия. Специально для пользователей Internet Explorer 6 они разместили баннер, показывающийся только им. На нем было сказано, что Microsoft якобы в ближайшее время перестанет поддерживать и обновлять этот браузер, поэтому людям рекомендовали скачать более новую версию программы.Подобная тактика превзошла все ожидания разработчиков YouTube. Всего за месяц IE6 потерял половину своих пользователей, а еще через некоторое время его популярность упала практически до нуля. Крис Захариас признался, что фактически он и его коллеги «убили» данный браузер. Позже об этом все-таки узнало руководство YouTube, но не стало никак наказывать своих работников, причины подобного решения неизвестны.