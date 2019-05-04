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Разработчики YouTube за месяц «убили» Internet Explorer 6

Экс-сотрудник видеохостинга YouTube рассказал о том, как он и его коллеги за один месяц буквально убили ненавистный ими браузер Internet Explorer 6. Группа разработчиков в тайне от руководства совершила диверсию и всего за 30 дней в два раза снизила популярность программы.
Разработчики YouTube за месяц «убили» Internet Explorer 6

Об этом рассказал Крис Захариас, ранее работавший в YouTube. Разработчик отмечает, что ему и группе его коллег очень не нравился браузер Internet Explorer 6, созданием и поддержкой которого занималась компания Microsoft. Несмотря на то, что данная программа сильно устарела и уже была выпущена новая ее версия, люди все равно продолжали использовать именно ее.

Группу разработчиков настолько бесил данный факт, что они решились на рискованные и не санкционированные начальством действия. Специально для пользователей Internet Explorer 6 они разместили баннер, показывающийся только им. На нем было сказано, что Microsoft якобы в ближайшее время перестанет поддерживать и обновлять этот браузер, поэтому людям рекомендовали скачать более новую версию программы.
Разработчики YouTube за месяц «убили» Internet Explorer 6

Подобная тактика превзошла все ожидания разработчиков YouTube. Всего за месяц IE6 потерял половину своих пользователей, а еще через некоторое время его популярность упала практически до нуля. Крис Захариас признался, что фактически он и его коллеги «убили» данный браузер. Позже об этом все-таки узнало руководство YouTube, но не стало никак наказывать своих работников, причины подобного решения неизвестны.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:30

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