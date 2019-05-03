Ученые рассказали о вреде мытья сырой курицы перед ее приготовлением





Невзирая на все предупреждения, люди по-прежнему моют сырую курицу перед тем, как ее приготовить. Угроза этой операции в моментальном продвижении опасных бактерий от тканей продукта к кухонным принадлежностях. Птица нередко заражена сальмонеллой, кампилобактериозом и иными микробами, а их проникновение в организм чревато осложнениями для человека.Заботящимся о своем здоровье рекомендуется фасовать мясо в полиэтиленовые пакеты перед тем, как положить их в холодильник, дабы предотвратить попадание жидкости на остальные продукты питания. Важно мыть руки теплой водой с мылом до и после обработки курицы. Нельзя укладывать свежую провизию или приготовленную пищу на емкость, где уже прежде находилось сырое изделие из-за опасности микробов.Медики также не советуют есть в сыром виде лесные грибы, картофель, баклажаны, фасоль и пить парное молоко. Часто они содержат токсины, которые могут нанести вред организму.