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Ученые рассказали о вреде мытья сырой курицы перед ее приготовлением

Сырую курицу лучше не мыть перед ее приготовлением, так как такая процедура может привести к проблемам со здоровьем. Об этом заявили ученые из США.
Ученые рассказали о вреде мытья сырой курицы перед ее приготовлением

Невзирая на все предупреждения, люди по-прежнему моют сырую курицу перед тем, как ее приготовить. Угроза этой операции в моментальном продвижении опасных бактерий от тканей продукта к кухонным принадлежностях. Птица нередко заражена сальмонеллой, кампилобактериозом и иными микробами, а их проникновение в организм чревато осложнениями для человека.

Заботящимся о своем здоровье рекомендуется фасовать мясо в полиэтиленовые пакеты перед тем, как положить их в холодильник, дабы предотвратить попадание жидкости на остальные продукты питания. Важно мыть руки теплой водой с мылом до и после обработки курицы. Нельзя укладывать свежую провизию или приготовленную пищу на емкость, где уже прежде находилось сырое изделие из-за опасности микробов.

Медики также не советуют есть в сыром виде лесные грибы, картофель, баклажаны, фасоль и пить парное молоко. Часто они содержат токсины, которые могут нанести вред организму.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:13

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