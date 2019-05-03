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Обнародованы системные требования игры Rage 2

В середине мая запланирован выход игры Rage 2. К данному моменту известны системные требования постапокалиптического шутера.
Обнародованы системные требования игры Rage 2

Чтобы поиграть в новинку, геймерам требуется не так много. Их технологические агрегаты должны быть оснащены процессором AMD Ryzwn 3 1300X или Intel Core i5-3570 с 8 Гб оперативной памяти. Также требуется видеокарта AMD R9 280 или NVIDIA GTX 780 с аналогичной емкостью. На диске необходимо иметь как минимум 50 Гб свободной памяти для размещения файлов Rage 2.

Разработчик проекта Bethesda опубликовал перечень возможностей. В их числе - глубина резкости, стиль прицела, размытие в перемещении персонажей, демонстрация интерфейса и другое. Выйдет постапокалиптический шутер Rage 2 на игровые платформы Xbox One, PlayStation 4 и PC.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:06

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